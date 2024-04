Cobra The Impaler: veröffentlichen neue Single/Video zu „The Message“ vom kommenden Album „Karma Collision“

Nach ihrem erfolgreichen Debüt Colossal Gods kehren Cobra The Impaler mit ihrem zweiten Album Karma Collision zurück – ein Album, das im Schmelztiegel des modernen Aufruhrs geschmiedet und mit den Ketten der klassischen Metal-Wut gebunden wurde. Dieses – ihr zweites Album – steht wie ein überragendes Monument inmitten der Ruinen kleinerer Götter, ein Leuchtfeuer des Trotzes, das im Schatten einer Gesellschaft am Abgrund steht.

Nachdem sie die Festivalbühnen von Hellfest, Brutal Assault, Dynamo Metalfest, Alcatraz, Bloodstock, Metaldays und anderen gestürmt haben, haben Cobra The Impaler ihre wütende Energie in zehn Tracks verfeinert und destilliert, die ein Zeugnis ihres unnachgiebigen Geistes sind. Karma Collision ist nicht einfach nur ein Nachfolger von Colossal Gods, sondern eine Verdopplung, eine meisterhafte Weiterentwicklung, die ihren etablierten Sound in neue, dramatische Höhen treibt.

Wenn Cobra The Impaler sich erheben, ist das nicht nur ein Album, sondern ein weltbewegendes Ereignis, ein Moment, der sich weigert, ignoriert zu werden. Mit Karma Collision winken sie nicht nur dem Hörer zu – sie fordern die Aufmerksamkeit aller ein und liefern ein Album ab, das dazu bestimmt ist, durch die Zeitalter und die Annalen der Metal-Geschichte zu schwingen.

Während sich Colossal Gods mit der Beziehung zwischen Mensch und Natur beschäftigte, setzt Karma Collision die Segel an den Ufern der menschlichen Interaktion, um die Komplexität der Gesellschaft, die entstandenen Ungleichheiten, die Lektionen, die wir vielleicht lernen oder auch nicht, und die Herausforderungen, vor denen wir allein oder gemeinsam stehen, zu erkunden. Es dient als Spiegel, der die Schwerkraft des Lebens reflektiert.

Der unerbittliche Vormarsch dieser Band ist bereit, die Welt am 31. Mai 2024 unter dem Banner von Listenable Records in Brand zu setzen.

Seht euch das Video zu The Message hier an:

Karma Collision wurde im Studio Scampi 2024 aufgenommen, von Ace Zec produziert und gemischt und von Jens Bogren in den Fascination Street Studios gemastert.

Karma Collision – Tracklist:

1. Magnetic Hex

2. Godless Beyonder

3. Season Of The Savage

4. Eye of the Storm

5. Karma Collision

6. My Inferno

7. The Fountain

8. The Message

9. Assassins Of The Vision

10. Shifting Sands

Artwork von: Thijs De Cloedt

Photo Credit: Germaux Visuals

Cobra The Impaler sind:

Thijs De Cloedt (Gitarren)

Ace Zec (Schlagzeug)

Manuel Remmerie (Gesang)

James Falck (Gitarren)

Michele De Feudis (Bass & Gesang)

Cobra The Impaler online:

https://www.facebook.com/cobratheimpaler

https://www.instagram.com/cobratheimpaler/