Blynd: kündigen viertes Album „Unbeliever“ an und veröffentlichen Video zu „1984“

Nach neun Jahren der Vorfreude können sich Thrash- und Death-Metal-Fans endlich freuen, wenn Blynd, die gefeierte zypriotische Metal-Band, mit ihrem lang erwarteten vierten Studioalbum zurückkehrt.

Das Album mit dem Titel Unbeliever verspricht einen Ansturm an glühenden Riffs, donnernden Drums und zum Nachdenken anregenden Texten, die Fans von der Band erwarten.

Musikalisch hat das Album eine insgesamt düstere Atmosphäre mit sowohl langsamen als auch schnellen Songs, einigen progressiven Passagen, epischen Refrains und Outros. Textlich befasst sich das Album mit einer Vielzahl von Themen, die die Menschheit geplagt haben (immer noch plagen) – von Kriegsthemen bis hin zu Orwellscher Massenüberwachung, Propaganda, dem Umschreiben der Geschichte und der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 stehen Blynd an der Spitze der zyprischen Metal-Szene und streben danach, ihre Underground-Energie an die Oberfläche zu bringen. Mit ihrem neuesten Werk erkundet das Quartett neue Klanggebiete und bleibt dabei seinen Wurzeln treu, wodurch ein Album entsteht, das sowohl frisch als auch vertraut ist. Eines ist jedoch klar: Blynd sind triumphal zurückgekehrt! Unbeliever ist ein solides Zeugnis der dauerhaften Vision und musikalischen Entwicklung der Band.

Unbeliever soll am 7. Juni auf CD und digital erscheinen und kann jetzt unter www.pitchblackrecords.com vorbestellt werden, wo ein Titel aus dem Album zum Streamen und kostenlosen Download verfügbar ist. Ein Lyric-Video zum gleichen Titel kann hier angesehen werden:

Unbeliever Tracklist:

1. Infernal

2. Between Two Worlds

3. Primordial Hunter

4. One Last Dance

5. Until We Die

6. 1984

7. Fire In The Sky

8. Uncrowned

9. Ground Zero

Blynd Line-Up:

Andreas Paraschos – Gesang/Bass

George Masouras – Gitarre

Andreas Hadjipandelis – Gitarre

Alex Iacovou – Schlagzeug

Gäste:

Dobromir Ganchev – Gesang (Urban Grey) bei Until We Die

Andreas Spyrou – Gesang (Speak In Whispers) bei 1984

Marilena Christofi – Gesang (Soprano) bei Ground Zero

Blynd online:

Facebook

Instagram