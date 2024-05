Riot V am 12.05.2024 im Bambi Galore in Hamburg

Event: Mean Streets Tour 2024

Künstler: Riot V und Tailgunner

Ort: Bambi Galore, Hamburg

Datum: 12.05.2024

Kosten: 27,00 € VVK, 30,00 € AK (Sold Out)

Genre: Heavy Metal, Power Metal, US Metal

Besucher: ca. 180

Link: https://kulturpalast.live/

Setlist Riot V:

Fight Or Fall Johnny’s Back Love Beyond The Grave Outlaw Road Racin‘ Swords and Tequila Bloodstreets Flight Of The Warrior Warrior Thundersteel

Die bisherige Tour von Riot V steht unter keinem guten Stern. Der eigentliche Drummer Frank Gilchriest ist wegen seines Lehrerjobs nicht für die gesamte Mean Streets Tour abkömmlich. Wie in den USA üblich, übernimmt Session-Drummer Jason „Shakes“ West für Gilchriest den Job an den Kesseln. Nach dem ersten Gig in Polen erkrankt West. Es folgt ein Krankenhausaufenthalt in Selb und die Entscheidung der Band, West wieder in die Heimat zu fliegen. Frank Gilchriest kommt ab Mittwoch, dem 15.05.2024, zur Tour dazu. Bleiben zwei Gigs noch offen. Heute im Hamburger Bambi Galore und am Dienstag in Oldenburg. Den Gig von Riot V auf dem Rock In Rautheim am Vortag haben Tailgunner übernommen. Im Vorfeld sickert durch, dass der Aufruf nach möglichen Drummern durchaus erfolgreich war. Riot V werden kein Full Set spielen, aber eine improvisierte Show, in der sich verschiedene Schlagwerker am Riot-Songmaterial versuchen dürfen. Der Auftakt des Abends obliegt Tailgunner um den Sänger Craig Cairns, der in Deutschland vor allem durch seine Aktivitäten bei Induction bekannt sein dürfte.

Gegen 20 Uhr legen Tailgunner los und liefern live eine unglaubliche Energie. Wenn die kleine Bude in Hamburg Billstedt bis auf den letzten Platz gefüllt ist, dann wird es kuschelig und warm, sehr warm. Spätestens als Tailgunner Painkiller covern, fliegt die berühmte Kuh. Der Mob vor der Bühne tobt und Tailgunner zeigen einmal mehr ihre exzellenten Live-Qualitäten. Auch das eigene Songmaterial wie Guns For Hire, Crashdive oder Revolution Scream sind stark und überzeugten sowohl die Organisatoren vom Keep It True (da spielten Tailgunner im Herbst 2023) als auch vom Headbangers Open Air. Hier wird die Truppe im Juli 2024 auf der Bühne stehen. Wer auf Old-School-Metal steht, sollte die Truppe unbedingt antesten. Die berühmte Kirsche auf die Torte setzen Craig und seine Mitstreiter mit Don’t Talk To Strangers. Auch das Dio-Cover kann sich hören lassen und rundet den gelungenen Gig perfekt ab.

Die Musiker kommen während der Umbaupause bereits in den Club, darunter auch der erste Drummer. Der Herr ist alles andere als unbekannt. Christian Garagatti verdrischt bei Shadowbane die Felle. Shadowbane ist wiederum eine der Bands, die mit am häufigsten die Bühne im Bambi Galore gerockt hat. Es ist ein Heimspiel für Chris und der Auftakt greift gleich auf die Thundersteel zurück. Fight Or Fall und Johnny’s Back sorgen für Saunafeeling und eine moschende Meute vor der Bühne. Chris macht seine Sache ausgesprochen gut und erntet den verdienten Applaus von den vier Riot-Musikern und den Fans im Club.

Weiter geht es mit dem Tourmanager von Riot V. Der kommt aus Polen und spielt dort in einer Blackend Thrash Metal Band. So gibt es einen Song des aktuellen Albums Mean Streets mit Love Beyond The Grave auf die Ohren. Das Ding fügt sich nahtlos in das Riot V Material ein und zeigt das heutige Potenzial der Truppe in der fast 50 Jahre langen Karriere. Der Rest sind Klassiker. Stilecht holt Bassist Don Van Stavern eine Flasche Tequila hervor. Dazu gibt es Swords And Tequila und so langsam ist auch die hinterste Reihe im Club klitschenass. Vor der Bühne ist es eine Mischung aus Schweiß, Tequila und Bier, weiter hinten eher nur der Schweiß.

Als weiteres Highlight entpuppt sich Bloodstreets. Es ist aber nur der Vorbote zu dem, was gleich folgt. Mit dem Tailgunner-Drummer Jani Pasanen fliegt der Warrior durch das Bambi Galore. Der Saal reckt nahezu geschlossen die Fäuste in Richtung Decke und grölt den Refrain inbrünstig mit. Der Abschluss kann nur Thundersteel sein, wo die Fans mit Sänger Todd Michael Hall einen intensiven Show-Abschluss zelebrieren. Ein besonderer Gig findet sein Ende. Der Abend aber noch nicht. Sowohl die Musiker von Riot V als auch von Tailgunner sind im Gebäude unterwegs und stehen für Gespräche, Autogramme etc. zur Verfügung. Improvisation kann Spaß machen.