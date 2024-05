Die britischen Superlative in Form von Queen überdauern sämtliche Epochen und erklingen, ob man möchte oder nicht, noch heute immer wieder lautstark in den Ohren. Ob als Fußballhymne, im Radio oder in TV-Sendungen, Freddie Mercury und seine Band sind immer präsent. Seit über dreißig Jahren ist der Frontmann jetzt tot und neues Material gibt es, abgesehen von unveröffentlichtem Material der vergangenen Tage, nicht. Dennoch kommt man an Queen als Rock Heros nicht vorbei. Nach dem rekordträchtigen weltweiten IMAX Kino Event veröffentlichen Queen – Queen Rock Montreal als Double Blu-ray / Double 4K Ultra High Definition Package, Double CD / Triple Vinyl und 2CD Limited Edition. Die Veröffentlichung umfasst zudem eine 3LP Black und eine exklusive farbige 3LP in Transparent Blue (nur im Queen Online-Store), die seit dem 10.05.2024 verfügbar ist. Montreal zählt zur Lieblingsstadt von Queen, in die Region kam die Band immer wieder, um großartige Konzerte abzuliefern.

Mit 28 Songs ist die Veröffentlichung ein ordentliches Brett für alle Fans. Unter anderem befinden sich zwei We Will Rock You Versionen auf dem Silberling. Mit dabei sind die 70er-Jahre Klassiker Killer Queen und Now I’m Here. Die Aufnahmen aus den Konzerten stammen vom 24.11. und 25.11.1981. Die beiden Auftritte in Kanada sind legendär und nicht das erste Mal im Fokus. Damals neue Hits wie Another One Bites The Dust, Crazy Little oder auch Save Me waren mit am Start. Eine umfangreiche wie stimmgewaltige Sause zur vermutlich besten Zeit der Band. Die Vocals von Freddie Mercury sind mitreißend und die Künstler an den Instrumenten bilden eine starke Einheit. Wer noch nie in diese Aufnahmen hineingehört hat, sollte dieses in dieser Auflage nachholen. Rock Montreal steht für das Queen-Event schlechthin und sorgt für eine starke Songdichte, die zu Hause laut aufgedreht werden kann.

