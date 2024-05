Nothing More: kollaborieren mit David Draiman von Disturbed auf ihrer neuen Single „Angel Song“

Nothing More haben sich für ihre neue Single Angel Song, aus ihrem kommenden Album Carnal, das am 28. Juni über Better Noise Music erscheint, mit Rock-Ikone und Singer-Songwriter David Draiman von Disturbed zusammengetan. Draiman hat mit Disturbed weltweit über 17 Millionen Tonträger verkauft und 10 Milliarden globale Audio- und Videostreams generiert. Hinzu kommen fünf RIAA-Platin-Veröffentlichungen, drei Grammy Nominierungen, der iHeartRadio Music Award als „Rock Artist of The Year“ im Jahr 2017 und mehrere US #1 Mainstream Rock Singles.

Das Musikvideo zu Angel Song ist ebenfalls erschienen. Die vorangegangene Auskopplung House On Sand (feat. Eric V of I Prevail) und die aktuelle Top #5 US Billboard Active Rock Radio Single If It Doesn’t Hurt haben bis heute bereits über 13,7 Millionen Streams und 2,4 Millionen Videoaufrufe weltweit erzielt.

“The power of the track is undeniable”, kommentiert Draiman mit Bezug auf die Kollboration. “I’ve been a fan of the band since the very beginning.”

“Angel Song is the haunting sound of our past selves melting into a future that is as bright as it is dark”, erklärt Nothing More Frontman Jonny Hawkins. “Our animal nature is getting more and more chewed up by society and our souls swallowed by technology, but there’s something in us that wants to fight back. As the song was coming together in the studio, it became immediately clear to us that David Draiman’s voice would take it to another level. We’re so happy with the result.”

Nothing More wurden kürzlich für ihre 2017er Hitsingle Go To War aus ihrem bahnbrechenden Album The Stories We Tell Ourselves mit RIAA Gold zertifiziert. Die Band erhielt die Awards bei ihrer Co-Headliner-Show im Wind Creek Event Center in Bethlehem, PA von Better Noise Music CFO Harris Masood. Go To War erhielt zwei Grammy Award Nominierungen („Best Rock Song“ und „Best Rock Performance“), eine Nominierung als „Top Hard Rock Song“ bei den Loudwire Music Awards und war ihre erste #1 Single der Band in den US Billboard Mainstream Rock Charts. Seitdem wurde der Song über 113 Millionen Mal gestreamt und hat über 30 Millionen Videoaufrufe generiert.

Nothing More wurden kürzlich als direkter Support für die Rocklegenden von Godsmack bei ihren anstehenden US Tour angekündigt. Nothing More werden in diesem Herbst zudem auf Rock-Festivals wie Louder Than Life, Aftershock und MMR*B*Q auftreten. Weitere Tour News werden zeitnah folgen!

