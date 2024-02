Nothing More: neue Single „If It Doesn’t Hurt“ inkl. Musikvideo via Better Noise Music

Die dreifach Grammy-nominierte Rockband Nothing More zünden das neue Jahr mit ihrer fesselnden neuen Single If It Doesn’t Hurt, die heute über Better Noise Music erscheint. Die Single ist ein Vorgeschmack auf ihr kommendes neues Album, das in diesem Jahr erscheinen wird. Nothing More haben sich mit dem Regisseur Orie McGinness (Bad Omens, Spiritbox) zusammengetan, um den leidenschaftlichen lyrischen Inhalt und die kraftvolle Musik des Songs mit dem ebenfalls heute erscheinenden Musikvideo zu unterstreichen.

“Gaslighting, manipulation, narcissistic deceit and betrayal… this song was written while trapped and is sung now while free,” so Nothing More Frontman Jonny Hawkins. “If you’re in toxic relationship and are waiting for a sign to get out…this is it.”

Nothing More, bestehend aus Jonny Hawkins (Gesang), Mark Vollelunga (Gitarre), Daniel Oliver (Bass) und Ben Anderson (Schlagzeug), werden im Februar und Anfang März Headline ShowsinDeutschland, UK und weiteren europäischen Ländern spielenund zudem Electric Callboy in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Support begleiten. Es wird unter anderem die Deluxe-Version ihres 2022 erschienenen Albums Spirits live zu hören sein. Alle kommenden Shows und Tickets sowie VIP-Upgrade-Optionen gibt es unter https://nothingmore.net. Nothing More werden in der kommenden Woche weitere Tourdaten sowie weitere Details zu neuer Musik für 2024 bekannt geben.



Nothing More – Spirits European Tour 2024:

09.02.2024 – Innsbruck, AT – Olympiaworld*

10.02.2024 – Basel, CH – St. Jakobshalle*

12.02.2024 – Hamburg, DE – Markthalle

13.02.2024 – Nürnberg, DE – Arena Nürnberger Versicherung*

24.02.2024 – Stuttgart, DE – Hanns-Martin-Schleyer-Halle*

26.02.2024 – Wiesbaden, DE – Kulturzentrum Schlachthof

28.02.2024 – Cologne, DE – Live Music Hall

01.03.2024 – Vienna, AT – Wiener Stadthalle*

02.03.2024 – Dresden, DE – Messe Dresden*

*Electric Callboy Support