Sonata Arctica: offizielles „Dark Empath“-Musikvideo feiert YouTube-Premiere

In froher Erwartung ihrer neuen Scheibe namens Clear Cold Beyond (VÖ: 08.03.2024 via Atomic Fire) haben die finnischen Melodic-Metaller Sonata Arctica heute eine Überraschung für ihre Anhängerschaft parat: Zu ihrem neuesten Song, Dark Empath, hat die Band kürzlich ein Musikvideo gedreht, sodass dieser nun in voller visueller Pracht auf YouTube zu sehen ist. Der Track, der davon erzählt, wie der Hauptcharakter mental und physisch verfolgt wird, wurde von einem Team um Regisseur/Drehbuchautor Miikka Lommi und Produzentin Katja Jokinen in Szene gesetzt. Schaut euch das packende Endergebnis hier an: