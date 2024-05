Sable Hills: veröffentlichen brandneue Single/Video „Battle Cry“ Feat. Kenta Koie von Crossfaith

Mit ihrer brandneuen Single Battle Cry mit Kenta Koie von der japanischen Metalcore-Band Crossfaith heizen Sable Hills der Musikszene einmal mehr ein. Zeitgleich mit dem Start der Vorbestellung für ihr mit Spannung erwartetes Album Odyssey, das am 19. Juli erscheint. Battle Cry ist ein weiterer Vorbote für das, was eine kraftvolle Sammlung von Tracks zu werden verspricht.

Der Song Battle Cry thematisiert den Kampf gegen die Selbstzufriedenheit und die Suche nach dem Sinn in der Not und fordert die Zuhörer auf, ihre eigene Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des Lebens zu überprüfen. Mit zunehmender Intensität ermutigt der Song den Hörer, sich selbst zu behaupten, und wird so nicht nur zu einer Kulisse für Aggression, sondern zu einer Hymne für Selbstdarstellung und Widerstandsfähigkeit.

Insgesamt beweist Battle Cry die Fähigkeit von Sable Hills, introspektive Themen mit dynamischer, eindringlicher Musik zu verbinden. Dieser Track wird sowohl bei neuen als auch langjährigen Fans Anklang finden und sie auf ein Album voller roher Energie und kühner Intensität vorbereiten. Die Vorbestellung ist bereits verfügbar und die Fans warten gespannt auf das volle Erlebnis.

Battle Cry Feat. Kenta Koie jetzt hier streamen/ansehen:

Weltweit auf allen DSPs ab sofort verfügbar:

https://arisingempire.com/battlecry

Die Trackliste zu Odyssey findet ihr im Time For Metal Release-Kalender: (Vollansicht hier)

Mehr Infos zu Sable Hills bekommt ihr hier.

Sable Hills sind:

Takuya Mishima | Gesang

Wataru Yuasa | Gitarre & Gesang

Rict Mishima | Gitarre

Takuya Ueda | Bass

Keita Kondo | Schlagzeug

Sable Hills online:

www.instagram.com/sablehillsjp

www.facebook.com/sablehillsjp

https://www.sablehills.jp/