Verlosung: einmal 2 Tickets für das Rock Am Waldstadion 2024 am 15.06.2024 in Hude

Time For Metal, Unchained Horizon und das Rock Am Waldstadion verlosen einmal 2 Tickets für das Rock Am Waldstadion 2024 am 15.06.2024 in Hude.

Bands: Beast In The Basement, Below Zero, Forty37, Rising Insane, Unchained Horizon

Datum: 15.06.2024

Ort: Am Stadion 2, Hude

Tickets: https://login.vr-ticket.de/kulturverein-hude/rock-oa/

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 05.06.2024!

Time For Metal und das Bambi Galore wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Wednesday 5th of June 2024 12:00:00 AM