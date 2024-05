Exumer: kündigen Europatournee für August mit Co-Headlinern Hirax an

Exumer kehren im Sommer für die Scorching Europe 2024 Tour zusammen mit ihren Kameraden Hirax endlich nach Europa zurück!

Exumers letztes Album Hostile Defiance wurde 2019 veröffentlicht und stieg auf Platz 42 der deutschen Albumcharts ein, was den höchsten Charteinstieg in der Geschichte der Band markiert! Exumer arbeiten bereits an einem neuen Album, das Ende 2024 / Anfang 2025 erscheinen könnte!

Außerdem geben Exumer bekannt, dass sie mit Alex Voss einen neuen Bassisten in ihren Reihen haben. Sänger Mem von Stein sagt dazu: „We are happy to announce and welcome bassist, Alex Voss, as a permanent member of Exumer. Alex helped us out during our last full European tour in 2019, and then again in 2023, filling in on bass duties when our former bass player was not able to attend. Since then, Alex has been a great friend and musician who will also be playing bass on our upcoming album and all live dates in the future.“

Scorching Europe 2024

Exumer

+ Hirax

August 3rd, Saturday, Wacken (GER) Wacken Open Air

August 5th, Monday, Krakow (POL) Kamienna 12

August 6th, Tuesday, Warsaw (POL) Hydrozagadka

August 7th, Wednesday, Jaromer (CZE) Brutal Assault Festival

August 8th, Thursday, Vienna (AUT) Escape

August 9th, Friday, Passau, (GER) Zauberberg

August 10th, Saturday, Selb (GER) Nordclub Bayern

August 11th, Sunday, Kortijk (BEL) Alcatraz Fest

August 12th, Monday, London (UK) 02 Islington Academy w/ Exodus

August 13th, Tuesday, Plymouth (UK), Junction

August 14th, Wednesday, The Hague (NLD) Musicon

August 15th, Thursday, Doetinchem (NLD) Engelenbak

August 16th, Rheine (GER) Hypothalamus w/ Flotsam & Jetsam

August 18th, Carhaix (FRA) Motocultor Festival

Exumer Besetzung:

Mem V. Stein – Gesang

Ray Mensh – Gitarren

Alex Voss – Bass

Matthias Kassner – Schlagzeug

Marc B. – Gitarren

