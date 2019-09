Exumer: kündigen Europatour für November und Dezember mit Pripjat und Reactory im Vorprogramm an

Exumer kehren diesen Winter nach Deutschland und die umliegenden Länder zurück, um die Winter Hostilities 2019 Headlinertour zu absolvieren, dort werden sie ihren aktuellen Langspieler Hostile Defiance gebührend vorstellen.

Hostile Defiance hat die deutschen Charts auf Platz 42 geentert, was den ersten Charteinstieg in der Geschichte der Band bedeutet hat.

Sänger Mem von Stein zur Tour: „Wir freuen uns sehr darüber, 2019 mit dieser Tour beschließen zu dürfen! Endlich können wir unser aktuelles Album Hostile Defiance flächendeckend präsentieren. Mit enthalten im Tourpaket sind die jungen Bands Reactory & Pripjat, alle echten Thrasher sollten sich das nicht entgehen lassen!“

Die Tour sieht wie folgt aus, noch fehlende Daten werden bald angekündigt.

Winter Hostilities 2019

Exumer

+ Pripjat

+ Reactory

29/11/19 DE – Weinheim – Cafe Central

30/11/19 DE – Hagen – Kultopia

01/12/19 DE – Saarbrücken – Garage

02/12/19 DE – Erfurt – From Hell

03/12/19 DE – Berlin – SO36

04/12/19 DE – Wiesbaden – Schlachthof

05/12/19 AT – Wien – Viper Room

06/12/19 DE – Cham – LA2

07/12/19 DE – Lindau – Club Vaudeville

08/12/19 TBA

10/12/19 DE – Braunschweig – Kufa

11/12/19 DE – Hamburg – Monkeys

12/12/19 TBA

13/12/19 TBA

14/12/19 TBA

Hostile Defiance bietet genau das, was sein Titel suggeriert: 42 voll auf die Zwölf gehende Minuten, in denen die Thrasher sich zu keiner Sekunde zügeln, sondern auf ihre unvergleichliche Art die Hölle losbrechen lassen. Dies geschieht allerdings auf abwechslungsreichere und dynamischere Art als jemals zuvor „Wir wollten uns klanglich weiterentwickeln, melodischer werden und rhythmisch vielfältiger„, erklärt Sänger Mem von Stein. „Wir gehen jetzt wesentlich mutiger vor, indem wir uns bemühen, mit einem Sound relevant zu bleiben, der in der heutigen Thrash-Szene für sich selbst stehen kann, ohne banal oder verkrampft retro zu wirken. Außerdem sollen unsere Hörer nicht davon ausgehen, dass wir ständig ein und dasselbe Feeling und Tempo verwenden oder nur eine Gangart kennen.“

Weitere Musik und Videos aus Hostile Defiance finden sich hier: metalblade.com/exumer, dort könnt ihr das Album auch kaufen.

Exumer line-up:

Mem V. Stein – vocals

Ray Mensh – guitars

T. Schiavo – bass

Matthias Kassner – drums

Marc B. – guitars

Kommentare

