A Chance For Metal Festival (ACFMF) 2022 Presented by TFM.rocks vom 06.05. – 07.05.2020 im JUZ in Andernach (Vorbericht)

Festivalname: A Chance For Metal Festival (ACFMF) 2022

Bands: Motorjesus,Pripjat, SacredSteel, Septagon, Greydon Fields, Sleeper’s Guilt, Incertain, Snakebite, Crusher, Desolate Throne, Liverless, Redgrin, StoneBlind, Tempest, In From The Storm

Ort: JUZ Andernach, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 06.05. – 07.05.2020

Kosten: 40 € VK, 50 € AK Inklusive Camping

Genre: Black Metal, Heavy Metal, Thrash Metal, Death Metal, Groove Metal, Power Metal, Alternative Metal, Hard Rock, Melodic Death Metal, Speed Metal

Besucher: 666 + ???Besucher

Veranstalter: A Chance For Metal (www.acfmf.de), Kulturamt der Stadt Andernach

Link: https://www.acfm.info/festival/

Zwei lange Jahre mussten die Fans und die Bands auf A Chance For Metal in Festivalform warten. Nun ist es nach der Fucking Coronapause endlich wieder so weit. Das 14. A Chance For Metal Festival (ACFMF), ursprünglich schon für 2020 geplant, versammelt am 6. und 7. Mai 2022 wieder den Metal-Underground im JUZ Live Club Andernach. Unter dem Motto „Ohne Metal macht es keinen Spaß … und auch keinen Sinn!“ stehen an zwei Tagen 15 vom Publikum des ACFMF 2019 über ein Voting-Verfahren ausgewählte Bands auf der Bühne. Die Bands kommen aus verschiedenen Genres des Metals. Dieses Jahr werden unter anderem die Metal / Hardrock Instanz Motorjesus und die angesagten Pripjat aus Köln dabei sein. Weiterhin freut man sich in Andernach ganz besonders auf die Death / Thrash Lokalmatadoren von Incertain, die regelmäßig im hiesigen Raum die Räume sprengen. Ein weiteres Highlight dürften die deutschen True Heavy Metaller Sacred Steel sein. Internationales Flair kommt mit den Luxemburgern Sleepers Guilt ins Festivalgeschehen.

Das A Chance For Metal Festival ist ein Underground Festival. Name und Bekanntheitsgrad der Bands stehen hierbei nicht im Vordergrund. So realisiert man hier ein reines Szene-Event von Metalfans für Metalfans. Beim A Chance For Metal Festival (ACFMF) bekommt man für kleines Geld an zwei Tagen hervorragende Bands zu sehen. Auch die Preise für Verzehr von Getränken und Essen halten sich dabei im kleinen finanziellen Rahmen.

War das Kartenkontingent für das A Chance For Metal Festival (ACFMF) bisher immer auf 666 Tickets beschränkt, wird es in diesem Jahr ein erweitertes Kartenkontingent geben. Trotzdem sollte man nicht allzu lange warten, denn das Festival war in den letzten Jahren immer Sold Out. Fans sollten sich daher im Kartenvorverkauf beeilen, um noch eine der sehr begehrten Karten zu ergattern. Die Karten sind auch sehr gut für die Metalfans als Ostergeschenk geeignet! Haltet euch ran, sonst heißt es: Keine Tickets mehr verfügbar! Da kann man gewiss sagen: Wer zu spät ist, den bestraft das Leben!

Wir von Time For Metal sind stolz, Medienpartner des A Chance For Metal Festival (ACFMF) 2022 zu sein! Be there and shake your Hair!

Tickets können per Mail unter headquarter@acfm.info bestellt oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie am Kulturpunkt der Stadt Andernach erworben werden. Das Festivalticket inklusive Camping kostet 40 Euro, der Preis an der Abendkasse beträgt 50 Euro.

Weitere Informationen:

www.acfmf.de

www.facebook.com/ACFMF

www.instagram.com/achanceformetal