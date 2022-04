Wardruna: „First Flight Of The White Raven“-Release verschiebt sich auf den 10.06.

Aufgrund eines sehr unglücklichen Produktionsproblems muss die Veröffentlichung von Kvitravn – First Flight Of The White Raven leider vom 22. April auf den 10. Juni verschoben werden.

Nach der Veröffentlichung des letzten Studioalbums Kvitravn im Januar 2021 und als Auftakt zu den bevorstehenden Live-Terminen, präsentieren Wardruna Kvitravn – First Flight Of The White Raven. Eine hochwertige Veröffentlichung auf Doppel-CD und in digitalen Formaten, die das Original-Studioalbum von 2021 sowie eine „Live-im-Studio”-Aufnahme ihres hoch gelobten, grenzüberschreitenden virtuellen Live-Erlebnisses enthält, das am 26. März 2021 aufgezeichnet wurde. Diese neue Veröffentlichung enthält eine spezielle Setlist, die aus neuen Songs von Kvitravn und Fan-Favoriten aus dem gesamten Wardruna Katalog besteht. Als besonderen Leckerbissen wird es eine limitierte hochwertige Fanbox aus Holz mit Metallbeschlägen mit folgendem Inhalt geben:

– Doppel-CD (Kvitravn und „Live-im-Studio“-Aufnahme der Show)

– Doppel-LP („Live-im-Studio“-Aufnahme der Show)

– DVD exklusiv (ganze Show inkl. Dokumentation)

– signierter Print von Einar Selvik

– Fahne

– Echtheitszertifkat

Die neu angesetzte Tour startet im März 2022, im Sommer spielt die Band drei Dates in Deutschland:

02.07. Gelsenkirchen, Amphitheater

03.07. München, Musik Arena

14.07. Dresden, Konzertplatz Weißer Hirsch

