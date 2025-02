Wardruna: kündigen zweiten Teil ihrer Welttournee an

Das norwegische Musikkollektiv Wardruna kündigt nun den zweiten Teil der Welttournee an, die 2024 begonnen hat. Mehr als vierzig Termine in Europa und den Vereinigten Staaten wurden bestätigt, darunter ikonische Veranstaltungsorte und Orte wie das Amphitheater von Pompeji in Italien und das Greek Theatre in Los Angeles. Wardruna touren zur Unterstützung ihres neuen, hochgelobten Albums Birna.

Nach erfolgreichen Tourneen in Europa, Großbritannien und Norwegen werden Wardruna auf einer Reihe ausgewählter Sommerfestivals auftreten. Dazu gehören unter anderem Fire In The Mountains in den USA, Summer Breeze Open Air in Deutschland und Rockstadt Extreme Fest in Rumänien. Im September 2025 kehrt die Band nach Nordamerika zurück, mit Chelsea Wolfe als Special Guest bei einer Reihe von Shows. Im Winter 2025 wird die Band ihren umfangreichen Tourneezyklus in Europa abschließen, einschließlich ihrer ersten Auftritte in Spanien und Portugal.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, den 21. Februar um 10 Uhr MEZ (Europa) und 10 Uhr ET (Vereinigte Staaten).

Im Sommer und Herbst werden die Zuschauer in Europa und Nordamerika das Erwachen des Bären live auf der Bühne erleben. Sowohl an historischen Orten wie dem Weltkulturerbe Odeon Des Herodes Atticus auf der Akropolis in Athen als auch inmitten von Naturwundern wie den Red Rocks in Colorado, USA, schaffen Wardruna im Dialog mit dem Publikum immer wieder Momente echter Verbindung zwischen inneren und äußeren Landschaften.

Teil II der Welttournee bildet da keine Ausnahme. In Breslau, Polen, wird die Gruppe in der historischen, von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärten Centennial Hall auftreten. Außerdem haben Wardruna kürzlich ein besonderes Konzert im Amphitheater von Pompeji angekündigt, einem Ort von kultureller Bedeutung in der Geschichte und der Popkultur. Hauptkomponist Einar Selvik sagt dazu: „We are genuinely honored to be invited to perform at the Amphitheater in Pompei and it is hard to find the right words to express how special this feels. Not on only because of the historical and cultural significance of this rarely used venue but also the place it has in more recent cultural history with Pink Floyd’s legendary performance at this very site. Needless to say, this is a once in a lifetime opportunity!“

Wardruna veröffentlichten ihr neues Album Birna im Januar 2025 über By Norse Music und Sony Music. Das Album entwirrt die lange und verwickelte Geschichte der Beziehung zwischen Mensch und Bär und reflektiert den gegenwärtigen Zustand der Beziehung zwischen uns Menschen und der Wildnis im Allgemeinen.

Wardruna – World Tour 2025 – Part II

UK & Ireland 2025:

w/ Special Guest: Jo Quail

17 Mar · Liverpool – Philharmonic – Low on Tickets

18 Mar · Birmingham – Symphony Hall

19 Mar · London – Royal Albert Hall – Low on Tickets

21 Mar · Bristol – Beacon – Low on Tickets

22 Mar · York – Barbican – Sold Out

23 Mar · Dublin – Olympia Theatre – Low on Tickets

25 Mar · Glasgow – SEC Armadillo

Norway 2025:

26 Apr · Oslo – Operaen – Sold Out

27 Apr · Oslo – Operaen – Sold Out

29 Apr · Trondheim – Olavshallen – Sold Out

02 May · Kristiansand – Kilden – Low on Tickets

03 May · Stavanger – Konserthuset – Low on Tickets

04 May · Bergen – Grieghallen – Sold Out

Summer 2025

7 Jun · Reykjavik, IS · Harpa

25-27 Jul · Red Eagle Campground, MT (USA) · Fire in the Mountains Festival

3 Aug · Rasnov, RO · Rockstadt Extreme Fest

5 Aug · Pompeii, IT · Anfiteatro degli Scavi

7 Aug · Serravalle di Chienti, IT · Montelago Celtic Festival

9 Aug · Istanbul, TR · Harbiye Open Air Theater

11 Aug · Antwerp, BE · OLT Riverenhof

13 Aug · Bristol, UK · ArcTanGent Festival

15 Aug · Dinkelsbühl, DE · SummerBreeze Open Air

16 Aug · Chemnitz, DE · Filmnächte Chemnitz Theaterplatz

North America

4 Sep · Ft. Worth, TX · Will Rogers Auditorium

5 Sep · San Antonio, TX · Tobin Center for the Performing Arts

7 Sep · Phoenix, AZ · Ikeda Theatre – Mesa Arts Center

8 Sep · Los Angeles, CA · The Greek Theatre *(ohne Chelsea Wolfe)

9 Sep · Oakland, CA · Paramount Theatre

11 Sep · Portland, OR · The Keller Auditorium

14 Sep · Seattle, WA · The Moore Theater

16 Sep · Salt Lake City, UT · Capitol Theatre

17 Sep · Colorado Springs, CO · Pikes Peak Center

19 Sep · Minneapolis, MN · Orpheum Theatre

20 Sep · Chicago, IL · The Auditorium Theater

22 Sep · Toronto, ON (CAN) · Massey Hall

23 Sep · Rochester, NY · Kodak Center

24 Sep · Boston, MA · Wang Theater

26 Sep · New York, NY · Beacon Theatre

27 Sep · Philadelphia, PA · Kimmel Center

28 Sep · Washington, DC · Warner Theater

Europe

14 Nov · Hannover, DE · Kuppelsaal

16 Nov · Copenhagen, DK · Det Kongelige Teater – Gamle Scene

17 Nov · Copenhagen, DK · Det Kongelige Teater – Gamle Scene

19 Nov · Stockholm, SE · Cirkus

21 Nov · Helsinki, FI · Finlandia-Talo

22 Nov · Lahti, FI · Sibeliustalo

23 Nov · Tampere, FI · Tampere-Talo

25 Nov · Tallinn, EE · Alexela Kontserdimaja

27 Nov · Wroclaw, PL · Centennial Hall

28 Nov · Munich, DE · Showpalast

29 Nov · Stuttgart, DE · Liederhalle – Beethoven-Saal

2 Dec · Porto, PT · Casa de Música

4 Dec · Madrid, ES · The Music Station

6 Dec · Toulouse, FR · Salle Horizon

7 Dec · Torino, IT · Auditorium del Lingotto

8 Dec · Strasbourg, FR · Le Palais de la Musique et des Congrès

