Cyphonism: veröffentlichen „A Godess Defaced“ vom kommenden Album

Am 13. Mai erscheint das zweite Cyphonism Album Cosmic Voidance, auf welchem sie dem geneigten Hörer zehn Songs extremen, technischen Death Metal um die Ohren hauen. Dabei verbindet das Quartett schwere Grooves mit dichter Atmosphäre, wobei inhaltlich vor allem Themen des kosmischen Horror und der Sci-Fi verarbeitet werden. Gemischt und gemastert wurde das Album durch Aljoscha Töpel im Konstrukted Audio Studio. Das beeindruckende und konzeptionelle Artwork stammt von Jakhangir Zeynalov und Gitarrist Julian Müller. Als ersten Vorgeschmack auf das Album veröffentlicht die Band nun mit A Goddess Defaced ein aufwändig animiertes Lyricvideo im zum Album passenden futuristischen Look. Die finale Tracklist des Silberlings findet ihr anbei! Schon jetzt könnt ihr Cosmic Voidance als CD und in diversen Bundles vorbestellen!

Cosmic Voidance Tracklist:

01. Cult Of Black

02. Kalleth I Kaos

03. Bearer Of Flames

04. Unholy Agenda

05. A Goddess Defaced

06. Eternal Winter

07. Entrailed In Darkness

08. Strix

09. Plague River

10. Midir

https://www.facebook.com/Cyphonism/