Five Finger Death Punch: veröffentlichen neue Single “AfterLife” und kündigen 2022 US-Headline-Tour an

Five Finger Death Punch haben mit AfterLife den Titelsong ihres mit Spannung erwarteten, neuen Studioalbums veröffentlicht. Ihr langjähriger Produzent Kevin Churko (Ozzy Osbourne, Papa Roach, Skillet) übernahm auch dieses Mal wieder die Arbeiten für das neunte und bis dato wohl abwechslungsreichste Album der Band. AfterLife ist ab sofort überall erhältlich.

Die Veröffentlichung des Songs wird durch die Ankündigung der kommenden US-Headline Tour begleitet, die von Live Nation durchgeführt werden wird. Die Tour startet am 19. August und wird über 30 Shows umfassen. Mit dabei sind die Rock-Ikonen von Megadeth. Außerdem werden die Label Kollegen von The Hu und Fire From The Gods das Line-Up vervollständigen und versprechen eine facettenreiche Nacht voll intensiver Heavy Rock Musik. Der Ticketvorverkauf beginnt am Freitag, den 15. April auf FiveFingerDeathPunch.com.

Die vollständige Liste aller Livetermine findet man hier.

Zusammen mit der Ankündigung starten 5FDP ihren offiziellen Five Finger Death Punch Fan Club. Fans, die dem Club beitreten, haben exklusiven Zugang zum Ticket Presale. Der Fan Club ist als eigenständige App innerhalb der App Stores von Apple, Android und Google Play erhältlich und dient sowohl als Community für eingefleischte Fans, als auch als offizielle Anlaufstelle für die neuesten 5FDP-News. Premium-Mitglieder des Fanclubs erhalten das ganze Jahr über zahlreiche zusätzliche Vorteile.

In der nächsten Woche wird die Band weitere Tourdaten bekannt geben. Alle News findet man wie immer über die offiziellen Social-Media-Kanäle.

Five Finger Death Punch, eine der erfolgreichsten Rockbands der Gegenwart, haben im vergangenen Jahr hart im Studio gearbeitet, um den Nachfolger ihres 2020 erschienenen Albums F8 zu schreiben und aufzunehmen. Das von Kevin Churko produzierte Album F8 landete weltweit auf Platz 1 der Rockcharts und schaffte es in die Top 10 der Mainstream-Charts in den USA, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Australien, Kanada, Finnland, Schweden und anderen Ländern. Das Album brachte mit Inside Out, A Little Bit Off, Living The Dream und Darkness Settles In vier #1 Hit-Singles hervor. Hierbei stellte die Band mit sieben #1 Platzierungen in Folge, neben Disturbed, den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Nummer 1 Platzierungen in den Billboard Mainstream Rock Airplay Charts auf. 5FDP haben bis heute über 8 Milliarden Streams und über 3 Milliarden Videoaufrufe generiert und allein zwischen 2018 und 2020 über eine Million Tickets verkauft.

Nun wagen sich 5FDP auch in den Filmbereich vor, mit ihrem Auftritt im kommenden Horror-Thriller The Retaliators (Better Noise Films), der im Herbst 2022 veröffentlicht wird. Man kann die Band zusammen mit einigen der größten Namen innerhalb der Rockmusik sowohl auf der Leinwand als auch auf dem Original-Soundtrack des Films finden. Darunter Tommy Lee von Mötley Crüe, Jacoby Shaddix von Papa Roach, Spencer Charnas von Ice Nine Kills, From Ashes To New, The Hu, All Good Things und viele mehr. Im August letzten Jahres feierte der Film seine Weltpremiere beim Arrow Video FrightFest in London. Letzten Monat fand die US Premiere im legendären TCL Chinese Theatre in Los Angeles, als Opening Night Film für das ScreamFest statt, bei dem der Film für das beste Make-Up ausgezeichnet wurde. Der Film kann aktuell zudem ein Rating von 100% auf Rotten Tomatoes vorweisen.

