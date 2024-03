Ice Nine Kills: Sommer 2024 EU Tour – Shows mit Metallica und Five Finger Death Punch + Headline Shows & Festivalauftritte

Die mörderischen Pioniere des Metal, Ice Nine Kills, kehren für einen weiteren „Ice Nine Killer„-Sommer nach Europa zurück – mit fast 30 Shows auf dem europäischen Festland wird die Band von Fearless Records auf Festivals auftreten, ihre eigenen Headline-Shows spielen und sich Metallica und Five Finger Death Punch für unvergessliche Stadion- und Arena-Auftritte anschließen.

Ice Nine Kills – Summer 2024 EU Tour



Headline Shows

June 4th @ Docks (Hamburg, DE)

June 21st @ Garage (Saarbrucken, DE)

July 6th @ Progresja (Warsaw, PL)

July 10th @ Tonhalle (Munich, DE)

Shows mit Metallica & Five Finger Death Punch

May 26th @ Olympiastadion (Munich, DE)

May 29th @ Ippodromo SNAI (Milan, IT)

June 9th @ Olympic Stadium (Helsinki, FI)

June 16th @ Telia Parken (Copenhagen, DK)

July 7th @ PGE Narodowy (Warsaw, PL)

Shows mit Five Finger Death Punch

May 28th @ Hallenstadion (Zurich, CH)

June 3rd @ ZAG Arena (Hannover, DE)

June 11th @ Unibet Arena (Tallinn, EE)

June 13th @ Zalgiris Arena (Kaunas, LT)

June 18th @ Festhalle (Frankfurt, DE)

June 19th @ AFAS Live (Amsterdam, NL)

June 25th @ Rudolf Weber Arena (Oberhausen, DE)

July 2nd @ Armeec Arena (Sofia, BG)

July 9th @ Barba Negra (Budapest, HU)

July 14th @ Estadio Civitas Metropolitano (Madrid, ES)

Festivalauftritte

May 31-June 2nd @ Metalfest Open Air (Pilsen, CZ)

June 1st @ Racion Rocks (Ebreichsdorf, AT)

June 5th-8th @ Sweden Rock Festival (Solvesborg, SE)

June 14th @ Greenfield Festival (Interlaken, CH)

June 20th-23rd @ Graspop Metal Meeting (Dessel, BE)

June 21st-23rd @ Full Force Festival (DE)

June 27th @ HellFest (Clisson, FR)

June 28th @ Jera On Air (Ysselsteyn, NL)

June 29th @ Vainstream Rockfest (Munster, DE)

July 4th @ Metalhead Meeting Open Air Festival (Bucharest, RO)

Ice Nine Kills brachten das jüngste Kapitel ihres ausgedehnten filmischen Universums im letzten Herbst zu einem brutalen und unheimlichen Ende, als sie die brandneue, von Das Schweigen Der Lämmer inspirierte Single und das Video Meat & Greet bei einem immersiven Event vorstellten, das von INK-Frontmann und wahnsinnigem Mastermind Spencer Charnas und dem Unterhaltungsjournalisten Ryan J Downey moderiert wurde. Fans aus der ganzen Welt verfolgten die Veranstaltung, die auch weltweit auf dem YouTube-Kanal der Band live übertragen wurde, vom Montalbán Theatre in Hollywood, Kalifornien.

Unter dem Titel Ice Nine Kills Presents: Meat & Greet: The Horrorwood Saga Comes To A Tasteful End (Die Horrorwood-Saga kommt zu einem geschmackvollen Ende), markierte das köstliche Ereignis den Start von Meat & Greet als Teil einer Premierenvorführung des kompletten Films der Horrorwood-Saga von Ice Nine Kills. Der Film setzt sich aus allen acht offiziellen Musikvideos des 2021 erschienenen Albums The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood zusammen. Dies war das erste Mal, dass die Puzzleteile der Horrorwood-Saga als ein zusammenhängender Film präsentiert wurden und gab den Fans, sowohl den anwesenden als auch den Zuschauern auf der ganzen Welt, einen ersten Blick auf das beunruhigende und blutgetränkte Ende der epischen Saga mit dem Zusatz des großen Finales – Meat & Greet. Seht euch das Video hier an:

Meat & Greet erscheint auf Ice Nine Kills‚ neuestem Album Welcome To Horrorwood: Under Fire, das ab sofort über Fearless Records erhältlich ist. Das Album bildet den Abschluss des ehrgeizigen Konzepts der Horrorwood-Saga und ist mit Abstand die bisher aufwändigste und detailorientierteste Veröffentlichung der Band. Welcome To Horrorwood: Under Fire ist eine 3LP Deluxe Edition von The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood. Sie enthält das Original-Album, jetzt mit dem Zusatz Meat & Greet, zwei neu bearbeitete Tracks und eine limitierte, tragbare Silence-Maske, alles in einer super limitierten und einem hochgradig sammelwürdigen flammenverschlungen Boxset verpackt.

