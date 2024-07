Time For Metal – Event Rückblick Juni 2024

Immer zur Mitte des Monats gibt es unseren Rückblick, welche Veranstaltungen (Festivals, Konzerte und Messen) wir für euch im Monat davor besucht haben. Mit einem direkten Link könnt ihr die für euch interessanten Artikel aufrufen.

Freak Valley Festival 2024 vom 30.05. bis 01.06.2024 in Netphen–Deuz – Tag 1 (den Artikel findet ihr HIER!)

Freak Valley Festival 2024 vom 30.05. bis 01.06.2024 in Netphen–Deuz – Tag 2 (den Artikel findet ihr HIER!)

Freak Valley Festival 2024 vom 30.05. bis 01.06.2024 im Netphen–Deuz – Tag 3 (den Artikel findet ihr HIER!)

Racino Rocks am 01.06.2024 am Racino in Ebreichsdorf (den Artikel findet ihr HIER!)

Tidefest am 01.06.2024 im Bambi Galore in Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Asinhell am 02.06.2024 im Übel & Gefährlich in Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Alien Weaponry auf UK/EU Summertour 2024 am 04.06.2024 im Club Volta in Köln (den Artikel findet ihr HIER!)

Factory Of Art am 06.06.2024 im Hellraiser Leipzig (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock Am Ring 2024 vom 07.06 bis 09.06.2024 am Nürburgring – Freitag (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock Am Ring 2024 vom 07.06 bis 09.06.2024 am Nürburgring – Samstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock Am Ring 2024 vom 07.06 bis 09.06.2024 am Nürburgring – Sonntag (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock Im Park vom 07.06. bis 09.06.2024 in Nürnberg (den Artikel findet ihr HIER!)

Chronical Moshers Open Air vom 07.06. bis 09.06.2024 am Mühlteich Hauptmannsgrün (den Artikel findet ihr HIER!)

Journey am 08.06.2024 im Tivoli Friheden in Aarhus (Dänemark) (den Artikel findet ihr HIER!)

Presented by TFM.rocks: Crystal Lake & Our Hollow, Our Home am 09.06.2024 im Mergener Hof in Trier (den Artikel findet ihr HIER!)

Kerry King am 11.06.2024 in der Großen Freiheit 36, Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Alice Cooper am 11.06.2024 im Musikhuset Aarhus, Dänemark (den Artikel findet ihr HIER!)

Superkunstfestival 2024 am 15.06.2024 in Lübeck (den Artikel findet ihr HIER!)

Polyphia und Plini am 16.06.2024 in der Grosse Freiheit 36 in Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Sanguisugabogg, Special guest: Necrotted am 17.06.2024 im Schlachthof Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Five Finger Death Punch am 18.06.2024 in der Festhalle Frankfurt (den Artikel findet ihr HIER!)

FM am 19.06.2024 im Logo in Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Avenged Sevenfold & Crosses am 21.06.2024 in der Westfalenhalle in Dortmund (den Artikel findet ihr HIER!)

Erra und Alpha Wolf am 21.06.2024 im Substage in Karlsruhe (den Artikel findet ihr HIER!)

Full Force Festival 2024 vom 21.06. bis 23.06.2024 in Ferropolis (den Artikel findet ihr HIER!)

Khemmis am 22.06.2024 im Headcrash in Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Boarstream Open Air am 22.06.2024 auf dem Sportplatz Buchenbach (den Artikel findet ihr HIER!)

Presented by TFM.rocks: Suffocation & The Acacia Strain + Fuming Mouth am 23.06.2024 im Mergener Hof in Trier (den Artikel findet ihr HIER!)

Toto am 25.06.2024 im Stadtpark in Hamburg (den Artikel findet ihr HIER!)

Mando Diao am 26.06.2024 auf der Krusenkoppel in Kiel (den Artikel findet ihr HIER!)

Hulder am 26.06.2024 im Feierwerk München (Kranhalle) (den Artikel findet ihr HIER!)

Ghost Woman, Support Latex am 26.06.2024 im Schlachthof Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Cradle Of Filth am 28.06.2024 in der Garage in Saarbrücken (den Artikel findet ihr HIER!)

Beyond The Black am 28.06.2024 in der Eventhall in Obertraubling (den Artikel findet ihr HIER!)

Moos Meadow vom 28.06. bis 30.06.2024 in Feuchtwangen (den Artikel findet ihr HIER!)

Trouid Fest am 28.06. und 29.06.2024 in Naundorf/Gößnitz (den Artikel findet ihr HIER!)

Mission Ready Festival am 29.06.2024 im Eventzentrum Geiselwind (den Artikel findet ihr HIER!)

Folgende Berichte werden in den nächsten Tagen veröffentlicht:

28.06.2024 – 29.06.2024 – Vainstream Rockfest 2024 in Münster

28.06.2024 – 30.06.2024 – Tuska Metal Open Air 2024 in Finnland