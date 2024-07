Beyond The Black am 28.06.2024 in der Eventhall in Obertraubling

Event: Beyond The Black 2024

Künstler: Beyond The Black, Major Overdrive

Ort: Obertraubling, Eventhall

Datum: 28.06.2024

Kosten: ca. 50,oo €

Genre: Hardrock, Symphonic Metal

Besucher: ca. 3.000

Wenn die Temperaturen heiß sind und die Bands auch, dann kann es nur zu einem tollen Event kommen! So ist es auch mit der Symphonic-Metal-Band Beyond The Black mit ihrer auf der Bühne dominierenden Frontfrau Jennifer Haben. Wo die Truppe auftritt, sind die Hallen und die Plätze voll und Haben und Co. rocken alle namhaften Festivals und Konzerte. Auch Neuseeland und Australien standen schon auf ihrer Agenda – ein Traum für jeden Musiker.

Bevor es für Beyond The Black Richtung Finnland, Spanien und Schweiz geht, legen die sympathischen Vollblutmusiker heute noch einen Stopp im Obertraublinger Airport auf der Summer Stage ein. Als Support für Beyond The Black, die zum größten Teil aus Oberfranken stammen, dürfen Major Overdrive um 20 Uhr vor rund 3000 Fans abrocken. Das Trio aus Pleystein liefert groovigen, melodischen Hardrock mit einer Prise Metal. Seit 2021 ist die noch recht frische Band auf dem Markt und genießt es, vor so einem großen und feiernden Publikum ihre Show zu präsentieren. Als Supportact eine super solide Show, die für Bewegung in den ersten Reihen sorgt.

Um 21:15 Uhr geht es dann energiegeladen los. Die Band, allen voran Jennifer, stürmt die Bühne und legt gleich mit Paint It Black, Dancing In The Dark, Hallelujah, Songs Of Love And Death und Not In Our Name los. Ausgelassen stürmt die Frontfrau über die Bühne, animiert das Publikum immer zum Mitmachen, trommelt auf ihren eigenen Drumbecken und kann mit Stimmvolumen und Energetik überzeugen. Die Besucher singen und tanzen mit und auch einzelne Crowdsurfer sind mit dabei. Wounded Healer, Reincarnation, Heart Of The Hurricane, Wide Awake, Out Of The Ashes, I Remember Dying, Is There Anybody Out There? gehören ebenfalls zur Setlist und sind zum Teil Songs des aktuellen Albums Beyond The Black, das 2023 erschien. Es ist eine heiße Party und Band und Fans haben gleichermaßen Spaß trotz Hitze und Schwitzen. Die Stimmung ist ausgelassen, die Vocals von Jennifer gehen warm ins Ohr und sorgen für eine gute Stimmung. Die Hände werden immer wieder in die Höhe gerissen. Die Fäuste in die Luft gereckt, möchte die Pommesgabel auch nicht fehlen. Mitgesungen und geheadbangt läuft das Publikum wunderbar heiß und kann die Emotionen der Band perfekt tragen. Horizons und In The Shadows schließen das Set perfekt ab und hinterlassen zufriedene Gesichter bei allen Beteiligten.

Unser Fazit: Nach rund eineinhalb Stunden ist die Show vorbei und die Fans feiern die tolle Atmosphäre, die Außenbühne des Obertraublinger Airports und natürlich die Bands, die den Abend gerockt haben. Auch Beyond The Black sind sichtlich von dem Abend angetan, winken ihren Fans zu und bedanken sich mit einem gemeinsamen Abschlussfoto.