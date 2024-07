SPV/Steamhammer: Wiederveröffentlichung der ersten zwei Virgin Steele Alben im August

Nach der bombastisch-epischen Veröffentlichung von The Passion Of Dionysus im vergangenen Sommer, werden nun am 23. August 2024 über Steamhammer/SPV die ersten Virgin Steele-Alben in einer besonderen Edition als Digi-CD und Gatefold-Doppel-Vinyl-LP sowie in digitaler Form neu aufgelegt. David DeFeis hat den Wiederveröffentlichungen den zusätzlichen Spitznamen „The Anniversary Edition“ verliehen, denn er hat die Alben – basierend auf den originalen Mehrspurbändern – vom ersten bis zum letzten Ton komplett neu abgemischt. Beide Alben enthalten auch neue Liner-Notes und rare Fotos.

Er erklärt zum ersten Album: „Ich habe der Neuauflage diesen Titel hinzugefügt, da es tatsächlich eine besondere Wiederveröffentlichung und ein großes Fest ist. Jeder Song wurde liebevoll restauriert und mit festem Glauben, heißem Herz und hartem Stahl neu gemischt. Erstaunlicherweise waren die originalen Mehrspurbänder größtenteils in einem unerwartet guten Zustand, auch wenn man hier und da ein paar kreative Entscheidungen treffen musste. Diese haben die Wiederauferstehung des Albums allerdings in keiner Weise beeinträchtigt, sondern sogar dazu geführt, dass die Scheibe und ihre Songs noch stärker und interessanter klingen. Das ursprüngliche Feuer wurde bewahrt, die klangliche Transparenz sogar verbessert. Nun erkennt man die explosiven Leistungen aller Beteiligten noch deutlicher, fast so, als ob man am Tag der Aufnahmen im Studio persönlich anwesend war. Als Bonustracks gibt es einige frühe Demos, darunter eine neue thrashige Doom-Nummer namens Hell From Beyond The Stars, eine alternative Variante von The Fire God sowie eine grandiose ‚New Orchestral Version‘ des Songs Virgin Steele.“

David DeFeis zum zweiten Album: „Es fühlt sich an, als wäre ich in meine Anfangszeit zurückgekehrt; nur jetzt mit dem großen Wissen, das ich in all den Jahren gewonnen habe. Das gesamte Album hat seine ursprüngliche Kompaktheit behalten, zusätzlich wurden die Tracks I Am The One, Go Down Fighting und Wait For The Night, die wir seinerzeit direkt nach Guardians als Extended-Play-Single veröffentlicht haben, neu bearbeitet. Darüber hinaus gibt es auch einige neue Bonustracks, z.B. das diabolische Klaviersolo Chaos Caprice von der ursprünglichen Guardians-Session, dazu eine neue alternative Version des Songs Desert Plains, ein brandneuer Track namens Dirty Blonde Angel (den ich eigentlich für das 88er-Album Age Of Consent geschrieben aber noch nie aufgenommen habe) und als weiterer Bonustrack The Heaven`s Door Suite, eine neu arrangierte Coverversion von Knockin` On Heaven`s Door, kombiniert mit neuer Musik von mir.“

Tracklistings:

Virgin Steele I – The Anniversary Edition

1. Minuet In G Minor – (Anniversary Re-mix)

2. Danger Zone – (Anniversary Re-mix)

3. American Girl – (Anniversary Re-mix)

4. Dead End Kids – (Anniversary Re-mix)

5. Drive On Thru – (Anniversary Re-mix)

6. Lothlorien (Orchestral Version) – (Anniversary Re-mix)

7. Still In Love With You – (Anniversary Re-mix)

8. Children Of The Storm – (Anniversary Re-mix)

9. Pictures On You – (Anniversary Re-mix)

10. Pulverizer – (Anniversary Re-mix)

11. Living In Sin – (Anniversary Re-mix)

12. Virgin Steele – (Anniversary Re-mix)

13. The Lesson (Demo) – (Anniversary Re-mix)

14. Life Of Crime (Demo) – (Anniversary Re-mix)

15. Burn The Sun (DEMO) – (Anniversary Re-mix)

16. Hell From Beyond The Stars – (New Bonus Track)

17. The Fire God – (New Alternate Version Bonus Track)

18. Virgin Steele – (New Orchestral Version Bonus Track)

Guardians Of The Flame – The Anniversary Edition

1. Don’t Say Goodbye (Tonight) – (Anniversary Re-Mix)

2. Burn The Sun – (Anniversary Re-Mix)

3. Life Of Crime – (Anniversary Re-Mix)

4. The Redeemer – (Anniversary Re-Mix)

5. Birth Through Fire – (Anniversary Re-Mix)

6. Guardians Of The Flame – (Anniversary Re-Mix)

7. Metal City – (Anniversary Re-Mix)

8. Hell Or High Water – (Anniversary Re-Mix)

9. Go All The Way – (Anniversary Re-Mix)

10. Chaos Caprice – (Piano Solo from the original “Guardians” Sessions)

11. A Cry In The Night – (Anniversary Re-Mix)

12. I Am The One – (Anniversary Re-Mix, Bonus EP Track)

13. Go Down Fighting – (Anniversary Re-Mix, Bonus EP Track)

14. Wait For The Night – (Anniversary Re-Mix, Bonus EP Track)

15. Desert Plains – (Alternate Version Bonus Track)

16. Dirty Blonde Angel – (New Bonus Track)

17. The Heaven’s Door Suite – (New Bonus Track)

Beide Re-Releases erscheinen am 23. August 2024 weltweit über SPV/Steamhammer als CD DigiPak, 2LP Gatefold (schwarzes Vinyl), Download und Stream.

Pre-Order Link Virgin Steele I – The Anniversary Edition: https://VirginSteele.lnk.to/VirginSteele1

Pre-Order Link Guardians Of The Flame – The Anniversary Edition: https://VirginSteele.lnk.to/Guardians

Virgin Steele live 2024

24.08. Hallbergmoos – Trveheim Festival

