Helloween – March Of Time (The Best Of 40 Years)

Die Kult-Power Metal Band Helloween aus Hamburg feiert fleißig ihren 40. Geburtstag. In den vier Jahrzehnten haben die Männer aus der Hansestadt an der Elbe viel erlebt. Neben geplanten Konzerten haben sie March Of Time (The Best Of 40 Years) veröffentlicht. In der Karriere umspannenden Deluxe-Anthologie haben sie 42 ihrer Songs verankert und liefern ihren Fans und potenziellen neuen Hörern einen voll umfassenden Rückblick ihrer Schaffensphase. Mit über 130 Minuten bekommt der Headbanger über BMG ordentlich was aufs Trommelfell gedrückt. Den Startschuss setzen, in der am 28.03.2025 veröffentlichten Produktion, Walls Of Jericho/Ride The Sky und Metal Invaders.

Die Reise kann beginnen, in der die Künstler durch eine Kombination aus verschiedenen schnellen Geschwindigkeiten des eigentlichen Thrash Metals angetrieben werden. Die Twin-Guitar Ansätze des NWOBHM sorgen für starke Melodien und die hymnischen Refrains dringen immer wieder in die Ohren. Diese umfangreiche Sammlung mit 42 sorgfältig ausgewählten Songs führt den Konsumenten von den ersten Tagen der Band bis zu ihrer beeindruckenden Wiedervereinigung. Auf der ersten Scheibe warten Klassiker wie Eagle Fly Free, Halloween oder Future World. Dr. Stein und Keeper Of The Seven Keys dürfen in diesem Verbund natürlich nicht fehlen und zeigen das ganze Ausmaß dieser Produktion früh auf. Im Jahr 2016 kehrten Kai Hansen und Michael Kiske zur Band zurück und prägen die Formation weiter mit ihrer jeweils einmaligen Schaffenskraft. Auf der zweiten Scheibe wurden Leckerbissen wie I Want Out, Perfect Gentleman und Light The Universe platziert. Das ganze Spektrum aus vier Jahrzehnten kommt zum Tragen. Da lassen sich die neueren Werke The Invisible Man, Straight Out Of Hell oder auch Skyfall nicht lumpen. Veröffentlicht wurde March Of Time (The Best Of 40 Years) in der Deluxe Limited Edition als fünf rote Vinyl-Box-Sets mit Kunstdruck und Puzzle. Sowie als Dreifach-CD-Digisleeve mit Booklet. March Of Time ist ein Spiegelbild der Helloween und hätte besser nicht zusammengetragen werden können.

