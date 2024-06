Presented by TFM.rocks: Crystal Lake & Our Hollow, Our Home am 09.06.2024 im Mergener Hof in Trier

Bands: Crystal Lake, Our Hollow, Our Home, Coma-Taj

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 09.06.2024

Kosten: 30,00 € VVK

Genre: Metalcore

Besucher: ca. 150 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://www.facebook.com/events/767214912024260

Setlisten:

Our Hollow, Our Home

Crystal Lake Intro Veil Walker Remember Me Hartsick Idlewaves Funeral Verse Speal Of Sorrow Loneshark Shatterdome Downpour Prometheus Six Feet Under Machina Hail To The Fire Mephisto Aeon Denial Rebirth Bludgod Lost In Forever Watch Me Burn Apollo

Weiter geht es in Trier im Mergener Hof mit erstklassigen Metalevents. Nachdem im April From Fall To Spring und Konsorten bereits den Mergener Hof zerlegt haben, geht es nun mit einem weiteren Metalcore Abend in Trier weiter!

Crystal Lake und Our Hollow, Our Home sind auf ihrer Evoflux Tour 2024 und wollen heute die Porta Nigra zum Wackeln bringen. Damit das auch richtig klappt, hat man sich für diesen Abend mit Coma-Taj noch einen lokalen Support hinzugeholt.

Frühzeitig im Mergener Hof angekommen, stellen wir fest, dass der Abend von der Zuschauerzahl recht übersichtlich bleiben wird. Das hat allerdings damit zu tun, dass parallel in der Nähe am Nürburgring das Rock Am Ring stattfindet und am heutigen Sonntag dort auch noch der sogenannte Metal Tag ist. Der guten Stimmung tut das keinen Abbruch, da die ca. 150 anwesenden Fans heute eine volle Breitseite Metalcore serviert bekommen.

Pünktlich betreten die lokalen Supporter Coma-Taj die Bühne. Na ja, so ganz stimmt das nicht, denn die Bühne betreten nur drei der vier Bandmitglieder. Wer die Band kennt, weiß, dass dies bei Coma-Taj immer so ist, denn Schreihals und Fronter Andrej S. hält sich während des Gigs vor der Bühne und mitten im Publikum auf.

Die Band aus dem Raum Koblenz/Neuwied entstand 2018 aus den Resten der Bands Quantum und Morra. Seitdem haben Coma-Taj sich nicht nur regional eine treue Fanbase geschaffen. Eine Frauenstimme aus dem Off spricht mit uns und berieselt uns. Und dann geht es ab. Ein voller und geballter Sound. Äußerst aggressiv hämmert dieser Wall Of Sound auf das Publikum ein. Ja, es hämmert irgendwie wie ein Drucklufthammer regelrecht auf das Publikum ein. Shouter Andrej S. bewegt sich, wie bereits erwähnt, dabei immer vor der Bühne vor seinen Mitspielern im Publikum. Keine Chance, ihn auf der Bühne zu sehen. Neben seinen äußerst markanten und unerbittlichen Voices ist der komplexe Sound der Band sehr beeindruckend. Sehr schwierig, diese Mucke einzuordnen. Irgendwie zwischen Hardcore/Metalcore, Beatdown und auch Fragmenten von Sludge angesiedelt. Zunächst wohl ein Erstaunen bei den Zuhörern, aber dann bricht das Eis. Das merkt man am starken Applaus, der nach den einzelnen Songs wie Antitheist, Charles Manson oder Infinite Void erfolgt. Eine sehr kurzweilige und mörderische Performance.

Nach dem Gig werde ich von einigen Fans gefragt, woher die Band denn käme, dazu kann ich natürlich einiges beitragen. Leider ist absolut nichts am Merchstand für die Fans zu ergattern, da hätten einige Fans dann doch gerne auch zugeschlagen. Wer weiß, vlt. sieht man Comaj-Taj ja demnächst nochmals im Mergener Hof. Ihren Frontmann Andrej S. wird man auf jeden Fall noch mal dort sehen, aber das ist eine andere Geschichte.

Es folgen Our Hollow, Our Home. Die bringen jetzt richtig Druck hier in den Keller! Gegründet wurden Our Hollow, Our Home im Jahr 2013 im britischen Southampton. Die erste komplette Besetzung der Band bestand bis zum Februar 2023. Zu diesem Zeitpunkt verließen sämtliche Mitglieder außer Gitarrist Tobias Young die Band. Irgendwo anders habe ich allerdings gehört, dass dieser seine Bandkollegen vor die Tür gesetzt hat. Bereits zwei Monate später gelang es, die fast vollständig neue und aktuelle Besetzung der Band zu präsentieren. Somit steht nur mit Tobias Young hier nur noch ein Originalmitglied auf der Bühne. Ich muss allerdings gestehen, dass man das überhaupt nicht merkt. Das, was auf der Bühne abgeht, ist absolut dynamisch und wirkt auch sehr cool.

Ihr neuer Shouter Gaz King ist eine absolute Rampensau und zeigt hier, wo der Hammer hängt. Er schafft es auch ganz gut, im Doppelformat mit Tobias Young, der die Cleanvocals, raushaut, hinzubekommen. Wenn man bedenkt, dass Gaz King noch auf keinem Album der Band zu hören ist, dann echt mal Hut ab. Also heute alles Songtitel aus der Geschichte von Our Hollow, Our Home, bei denen Gaz King in der Vergangenheit nicht beteiligt war? Nein, denn bereits der Opener Veil Walker ist genauso, wie der Rausschmeißer am Schluss Downpour ein Titel, bei dem die neue Besetzung schon mitgewirkt hat. Dabei ist Downpour die erste Single in der neuen Bandbesetzung, der den Umbruch bei Our Hollow, Our Home eingeläutet hat und bei dem Gaz King und die anderen „Neuen“ auf YouTube zu sehen und zu hören sind! Ein Schmankerl ist Remember Me, ein Titel, bei dessen Aufnahme (in der alten Besetzung) Ryo Kinoshita, der ehemalige Frontmann der gleich folgenden Crystal Lake mitgemischt hat. Insgesamt eine fulminante Show der Briten, die die Messlatte für die gleich folgenden Japaner Crystal Lake ziemlich hochgelegt haben.

Crystal Lake wurden bereits 2002 in Tokio gegründet. Wie ich bereits eben erwähnt habe, sind diese mit einem neuen Frontmann unterwegs. Nachdem 2022 ihr Sänger Ryo Kinoshita die Band verlassen hat, haben Crystal Lake nun mit Sänger John Robert C (alias John Robert Centorrino) die ideale Verstärkung gefunden. John Robert C dürfte vielen noch als Sänger von The Last Ten Seconds Of Life bekannt sein. Ähnlich wie bei Our Hollow, Our Home ist hier neben John Robert C. bis auf Gitarrist Yudai Miyamoto in den letzten Jahren die komplette Besetzung ausgewechselt worden. Die Jungs haben hier wohl im Vorfeld etwas Stress gehabt. John Robert C scheint etwas heiser, man hat ihn eben mit einer Sauerstoffmaske rumlaufen sehen. Die scheint allerdings gewirkt zu haben, denn von seiner Heiserkeit merkt man beim Gig jetzt eigentlich nichts. Ansonsten scheint er auch recht fit zu sein, denn auf der Bühne ist er neben seinen japanischen Kollegen voll da. Vlt. hat ja da auch das eine oder andere Hausmittelchen was gebracht 😉 Aber Spaß beiseite, Crystal Lake machen hier nun echt Rabatz, als wenn Freitag, der 13. wäre. Die kompletten Bandmitglieder sind ähnlich wie Derwische auf der kleinen Bühne hier in Trier unterwegs.

Die Band zeigt hier, dass sie ein neues Kapitel in der Geschichte von Crystal Lake aufgeschlagen hat. Kraftvolle Melodien werden mit unnachgiebiger Härte kredenzt. Echt eine absolut starke Bühnenpräsenz mit bleibendem Eindruck! Da brennt nicht nur die Band beim Song Watch Me Burn und man hebt ab, wie die Apollo-Mission. Apollo ist auch der letzte Song der Japaner und damit die Rakete hier im Mergener Hof abgehoben.

Am Merch greifen die Fans noch zu, obwohl bei Crystal Lake doch Preise im absolut gehobenen Niveau für Shirts und Vinylsingles aufgerufen werden. Die Preise mögen vlt. berechtigt sein, wenn die Band die Sachen aus Japan mit nach Europa mitgeschleppt hat. Für die Metalcore-Jünger war das Konzert mal wieder ein toller Abend heute.

Weitere Fotogalerien:

Crystal Lake

Our Hollow, Our Home

Coma-Taj