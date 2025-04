Whitechapel: kündigen Europatournee mit Northlane im Sommer an

Nach dem überwältigenden Erfolg ihres neuesten Albums Hymns In Dissonance (veröffentlicht am 7. März 2025) haben Whitechapel eine mit Spannung erwartete Europatour für den Sommer 2025 angekündigt. Die Tour wird die Band auf großen Festivals und in Clubs quer über den Kontinent führen, wobei mehrere Co-Headlining-Termine zusammen mit den australischen Metalcore-Riesen Northlane stattfinden werden.

Die Fans können sich darauf freuen, dass Whitechapel ihre charakteristische Intensität und brutale Energie auf die Bühne bringen, während sie Hymns In Dissonance zum Leben erwecken. Mit ihrem chartstürmenden neuen Album und einer Reihe kraftvoller Auftritte in Aussicht verspricht dieser Sommer unvergesslich zu werden.

Whitechapel – Hymnes Over Europe Tour 2025

w/ Northlane

04.06.25 PL, Gdansk, Mystic Festival

05.06.25 CZ, Prague, MeetFactory (co-headline w/ Northlane)

06.06.25 DE, München, Backstage Werk (headline, no Northlane)

07.06.25 DE, Nürnberg, Rock Im Park

08.06.25 DE, Nürburgring, Rock Am Ring

10.06.25 NL, Tilburg, 013 Poppodium (headline, no Northlane)

11.06.25 BE, Liege, Reflektor (co-headline w/ Northlane)

12.06.25 DE, Heidelberg, Halle02 (co-headline w/ Northlane)

13.06.25 AT, Nickelsdorf, NovaRock

15.06.25 UK, Donnington, Download

16.06.25 UK, Bristol, SWX (co-headline w/ Northlane)

17.06.25 UK, London, Islington Academy (co-headline w/ Northlane)

18.06.25 FR, Paris, Bataclan (co-headline w/ Northlane)

19.06.25 FR, Clisson, Hellfest

21.06.25 BE, Dessel, Graspop

22.06.25 DE, Saarbrücken, Garage (co-headline w/ Northlane)

25.06.25 NO, Oslo, Tons of Rock

26.06.25 SE, Stockholm, Broken Summer

29.06.25 FI, Helsinki, Tuska

Tickets: whitechapelband.com

Das neueste Album von Whitechapel, Hymns In Dissonance, hat bereits die internationalen Charts erobert und sich in wichtigen Märkten bedeutende Positionen gesichert, was den Ruf der Band als eine der mächtigsten Kräfte im modernen Metal weiter festigt.

Mehr Infos zu Whitechapel und ihrem neuen Album Hymns In Dissonance findet ihr hier.

Whitechapel:

Phil Bozeman – Gesang

Ben Savage – Lead Gitarre

Alex Wade – Rhythmus Gitarre

Zach Householder – Gitarre

Gabe Crisp – Bass

Brandon Zackey – Schlagzeug

