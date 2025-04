Black Map: veröffentlichen ihre neue Single „Badlands“ inklusive Musikvideo

Die Multi-Genre-Rocker Black Map haben heute ihre neue Single Badlands veröffentlicht, die auf ihrem kommenden Album Hex zu finden sein wird, das am 9. Mai erscheint. Das Album markiert ihr Debüt bei Spinefarm. Zu Badlands gibt es auch ein neues Musikvideo, das weiter unten verfügbar ist.

Seht euch das Video zu Badlands hier an:

Über die Single äußert sich Ben Flanagan (Gesang/Bass) mit den Worten: „Badlands is a song about ultimately exploring new heights. Moving forward and up. It’s immediate and direct. The spirit of the song reminds me of the music I was listening to when I first picked up a guitar. For me, there is something super cathartic about playing it.“

Zu Beginn des Jahres 2024 zog sich Black Map nach Südkalifornien zurück, um Hex mit dem Saosin-Gitarristen Beau Burchell als Produzenten aufzunehmen. Die Band verfolgte eine klare, kollektive Vision und wandte sich von der expansiven, ätherischen Natur von Melodoria zu einem drängenderen und unmittelbaren Sound.

Vokalist und Bassist Ben Flanagan beschreibt Hex als ein Werk mit einem starken „let’s f*cking go“-Geist, während Gitarrist Mark Engles das Gleichgewicht zwischen atmosphärischen Elementen und treibender Intensität betont. Das Album fängt den charakteristischen Stil der Band ein, wobei Marks unverwechselbares Gitarrenspiel stets präsent ist und ein neuer Fokus auf Unmittelbarkeit und rohe Energie gelegt wird.

Für Ben steht Hex für die tiefgreifende Wirkung von Musik, die Trost und Verbindung bietet. Schlagzeuger Chris Robyn fügt hinzu, dass das Album eine unaufhaltsame Dynamik trägt, die mit Kraft und Absicht voranschreitet. Geprägt von Themen wie persönlichem Kampf, Authentizität und Resilienz, stellt Hex die kraftvollste und eindringlichste Veröffentlichung von Black Map dar.

Die Trackliste zu Hex findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Black Map wurde 2014 aus den Bands Dredg, Far und The Trophy Fire gegründet und hat sowohl von der Presse als auch von ihren Musiker-Kollegen viel Lob erhalten. Die Band bewegt sich geschickt zwischen Post-Hardcore, Alternative und Hard Rock. Das Trio, bestehend aus Vokalist und Bassist Ben Flanagan, Gitarrist Mark Engles und Schlagzeuger Chris Robyn, vereint sich, um Black Map zu stärken. Ihre Verbindung sprüht vor Emotion und Elektrizität, die die Musiker nutzen, um unmittelbare und mitreißende Hymnen zu kreieren, die von unvorhersehbarer Musikalität und unbestreitbaren Hooks geprägt sind.

Black Map sind:

Ben Flanagan – Gesang, Bass

Mark Engles – Gitarre

Chris Robyn – Schlagzeug

