Rockharz: Defibrillator-Spende für den Verkehrslandeplatz Ballenstedt

Das Rockharz Festival spendet dem Verkehrslandeplatz Ballenstedt einen öffentlich zugänglichen Defibrillator. Ein solches Gerät dient bei Erste-Hilfe-Maßnahmen dazu, dass Ersthelfer bei einem plötzlichen Herzstillstand einen kontrollierten Stromstoß abgeben und es so zur Wiederbelebung einsetzen können.

Der Defibrillator wurde am 25. März von Mitarbeitern des Festival-Teams an den Flugplatz übergeben und zusammen mit einer Gedenkplakette im Bereich des Towers angebracht. Die Plakette erinnert an den langjährigen Rockharz-Mitarbeiter Dirk Lehberger, der am 15. Juni 2023 im Alter von nur 49 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben war. „Für uns ist diese Spende mehr als nur eine symbolische Geste. Wir wissen aus eigener, leidvoller Erfahrung, wie wichtig die Bereitstellung und der Zugang zu medizinischen Hilfsmitteln im Kampf zwischen Leben und Tod sein können. Hier entscheiden oftmals Minuten. Im Falle unseres langjährigen Teammitglieds und Freundes Dirk wäre die rechtzeitige Verfügbarkeit eines Defibrillators womöglich lebensrettend gewesen. Es ist uns daher ein großes Bedürfnis, unseren Teil dazu beizutragen und den ganzjährigen Zugang zu einem solchen Gerät auf dem Flugplatzgelände zu ermöglichen”, so die Veranstalter.

Das Rockharz findet in diesem Jahr vom 2. bis zum 5. Juli auf dem Flugplatzgelände in Ballenstedt statt, die rund 25.000 Festivaltickets sind seit Mitte Juli letzten Jahres, eine Woche nach Vorverkaufsstart, ausverkauft.