Time For Metal – Event Rückblick Juli 2024

Immer zur Mitte des Monats gibt es unseren Rückblick, welche Veranstaltungen (Festivals, Konzerte und Messen) wir für euch im Monat davor besucht haben. Mit einem direkten Link könnt ihr die für euch interessanten Artikel aufrufen.

Judas Priest mit Saxon und Uriah Heep am 01.07.2024 in der Hamburger Barcleys Arena (den Artikel findet ihr HIER!)

Julie Christmas am 02.07.2024 im Gebäude 9 in Köln (den Artikel findet ihr HIER!)

Khemmis, Support: The Wright Valley Trio am 03.07.2024 im Schlachthof Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Rockharz Open Air 2024 vom 03.07. bis 06.07.2024 in Ballenstedt – Tag 1, Mittwoch (den Artikel findet ihr HIER!)

Rockharz Open Air 2024 vom 03.07. bis 06.07.2024 in Ballenstedt – Tag 2, Donnerstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Rockharz Open Air 2024 vom 03.07. bis 06.07.2024 in Ballenstedt – Tag 3, Freitag (den Artikel findet ihr HIER!)

Rockharz Open Air 2024 vom 03.07. bis 06.07.2024 in Ballenstedt – Tag 4, Samstag (den Artikel findet ihr HIER!)

Garbage am 04.07.2024 in der Uber Eats Music Hall in Berlin (den Artikel findet ihr HIER!)

Fajtfest vom 04.07. bis 06.07.2024 am Skiareal in Velké Meziříčí (den Artikel findet ihr HIER!)

4. Burning Pants Festival vom 05.07. bis 07.07.2024 in Hude (Oldenburg) (den Artikel findet ihr HIER!)

Area 53 Festival 2024 vom 11.07. bis 13.07.2024 in Leoben (Österreich) (den Artikel findet ihr HIER!)

In Flammen Open Air vom 11.07. bis 13.07.2024 am Entenfang Torgau (den Artikel findet ihr HIER!)

Hämatom am 12.07.2024 auf dem Stadtplatz in Kemnath (den Artikel findet ihr HIER!)

Hippie Death Cult am 15.07.2024 im QKaff in Mainz (den Artikel findet ihr HIER!)

Shelter Festival 2024 am 19.07. und 20.07.2024 in Eggebek (den Artikel findet ihr HIER!)

Baden In Blut Metal Open Air am 19.07. und 20.07.2024 in Weil am Rhein (den Artikel findet ihr HIER!)

Klash Of The Ruhrpott am 20.07.2024 im Amphitheater in Gelsenkirchen (den Artikel findet ihr HIER!)

Open Air Seedorf 2024 am 20.07.2024 auf der Pferdewiese in Seedorf (den Artikel findet ihr HIER!)

Saltatio Mortis am 18.07.2024 auf der Burg Esslingen (den Artikel findet ihr HIER!)

Weedeater, Support: Rogue Result am 24.07.2024 im Schlachthof Wiesbaden (den Artikel findet ihr HIER!)

Headbangers Open Air vom 25.07. bis 27.07.2024 in Brande-Hörnerkirchen (Donnerstag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Headbangers Open Air vom 25.07. bis 27.07.2024 in Brande-Hörnerkirchen (Freitag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Headbangers Open Air vom 25.07. bis 27.07.2024 in Brande-Hörnerkirchen (Samstag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Rock The Forest – Rengsdorfer Rockfestival 2024 am 26.07. und 27.07.2024 in Rengsdorf (den Artikel findet ihr HIER!)

Burning Q Festival 2024 am 26.07. und 27.07.2024 in Freißenbüttel (Freitag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Burning Q Festival 2024 am 26.07. und 27.07.2024 in Freißenbüttel (Samstag) (den Artikel findet ihr HIER!)

Heimburger Metalnacht Festival 2024 am 26.07. und 27.07.2024 (den Artikel findet ihr HIER!)

Schlichtenfest Open Air am 26.07. und 27.07.2024 in Ottobeuren (den Artikel findet ihr HIER!)

AC/DC am 27.07.2024 auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg (den Artikel findet ihr HIER!)

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) am 27.07. und 28.07.2024 in Bückeburg (den Artikel findet ihr HIER!)

The Devil And The Almighty Blues + El Perro am 31.07.2024 im Colos-Saal Aschaffenburg (den Artikel findet ihr HIER!)

