Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) am 27.07. und 28.07.2024 in Bückeburg

Festivalname: Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS)

Ort: Bückeburg

Datum: 27.07. – 28.07.2024

Autoren: Hannah & Sebastian Unverzagt

Kosten:

Musik Samstag: Gäste 7-14 Jahre 27,00 €, Gäste ab 15 Jahren 54,00 €

Markt Samstag: Gäste 7-14 Jahre 12,00 €, Gäste ab 15 Jahren 24,00 €

Kombiticket Samstag: Gäste 7-14 Jahre 37,00 €, Gäste ab 15 Jahren 74,00 €

Markt Sonntag: Gäste 7-14 Jahre 9,00 €, Gäste ab 15 Jahren 18,00 €

Kinder unter 7 Jahre haben freien Eintritt

Genre: Mittelalter, Rock, Folk Rock

Veranstalter: Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen Gisbert Hiller

Link: www.spectaculum.de

Diese Mittelaltermarkt-Saison startet für uns mit dem MPS Bückeburg 1. Mit etwas obligatorischer Verspätung machen wir uns auf den Weg ins Land der Drachen und Ritter. Obwohl der Markt an diesem Samstag bereits um 11:00 Uhr seine Pforten öffnet, beginnt unsere kurze Reise – dem Alter entsprechend – erst vormittags, um auch bis zum Ende alle Eindrücke mitnehmen zu können. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit machen wir uns auf einen längeren Parkplatzrückstau gefasst, werden jedoch positiv überrascht. Der Veranstalter hat sein An- und Abreisekonzept optimiert, was sich gleich bemerkbar macht. Nach kurzer Wartezeit, welche uns von den entgegenkommenden Marktbesuchern in verschiedensten Gewändern versüßt wird, erreichen wir Parkfläche auf einem nahegelegenen Feld. Dort wird der Wegezoll (Parkgebühr) in Höhe von 8 € (in bar) entgegengenommen. Dies führt leider Jahr für Jahr zu Verzögerungen, da nicht alle Besucher die Gebühr passgenau zur Hand haben. Mit einem Wegbier in der Hand, machen wir uns auf den etwa 10-minütigen Marsch in Richtung Markt- und Festivalgelände. Hier können wir einmal mehr die zum Teil sehr aufwendig gewandeten Besucher bestaunen.

Auch für Campingfreunde hält das MPS einen Zeltplatz bereit. Um aus dem MPS-Besuch ein verlängertes Wochenende zu machen, ist ein zusätzlicher Tribut zu entrichten.

Am Platz des Geschehens angekommen und nach kurzer Orientierung, entscheiden wir uns, den Markt zu erkunden. Unser Weg ist gesäumt von mittelalterlichen Markt- und Handwerksständen und führt uns schließlich zum Mausoleum, in dem Fürsten ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Anders als bei einem normalen Besuch der Erlebniswelt des Schlosses Bückeburg, wird dieses imposante Bauwerk vor den seltsam bekleideten Besuchern von Drachen aus Stahl bewacht. Eindrucksvoll in Szene gesetzt, ziehen die stählernen Giganten die Menschen in ihren Bann. Nach dem Besuch darf der Gaumen mit einem edlen Tropfen verwöhnt werden. Auch dieses Jahr wird feinstes Bier der Beerenweine in Minden ausgeschenkt. Besondere Erwähnung möchte hier unser Favorit Mjedpiir (Bier mit Met) finden. Dieser Tropfen begleitet uns auf dem Weg zur Piratenwiese und dem Heerlager, wo allerlei lagerndes Volk zu finden ist. Wer etwas Interessantes probieren möchte, wird von einem gepflegten Met-Slush nicht enttäuscht werden.

Hier verweilen wir jedoch nicht allzu lange, da beim Ritterturnier zu Pferde um Ruhm und Ehre gekämpft wird. Ein beeindruckendes Schauspiel, das – heureka! – von den Guten gewonnen wird und den bösen Rittern keine Chance lässt.

Umsäumt werden diese herausstechenden Ereignisse von allerlei Walking Acts. Beispielhaft seien hier die Dinosaurier von RaptoRex genannt, die Groß und Klein ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Auch ist das Puppenspiel von Kiepenkasper eine gelungene Abwechslung, an der sich insbesondere die Nachwuchsritter erfreuen.

Auch für die kleinsten Gäste wird einiges geboten. Neben einem gigantischen Bällebad mit goldenen Kugeln samt Spielzeug und einem Matschspielplatz (von dem wir als Kind wohl alle geträumt hätten), ist der gesamte Markt sehr familienfreundlich. So kann der zusammenklappbare und gut gefüllte Familienhandstreitwagen die Zeitreise begleiten.

Die großen Gäste erfreuen sich indessen an der guten Musik, die für jeden Mittelalterbegeisterten etwas bereithält. Auf den Nebenbühnen verwöhnen etwa Kupfergold oder Harpyie den geneigten Gehörgang. Die Festivalbühne an sich wird unterdessen von Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Subway To Sally, Versengold und den Spielleuten von Saltatio Mortis beschallt. In unseren Augen ein absolutes Top-Line-Up, wobei bei jeder Darbietung die Stimmung steigt. Es wird feuchtfröhlich gefeiert, es wird getanzt und getrunken, die leichten Wolken am Himmel stören niemanden in seiner ausgelassenen Stimmung.

Der Wermutstropfen kommt leider von oben, als gegen 21 Uhr die feuchtfröhliche Party durch Feuchtfröhliches von oben getrübt wird. In kürzester Zeit verwandelt Starkregen die malerische Stimmung in eine Seenlandschaft. Nur noch die hartgesottensten Saltatio Mortis-Fans sind zu diesem Zeitpunkt noch in Feierstimmung. Der Rest sucht Zuflucht in seinem Zelt oder macht sich auf die Überfahrt zu seinem Auto. Zahlreiche Autos müssen von Radladern aus tiefem Schlamm befreit werden und der Parkplatz leert sich nur langsam. An dieser Stelle sei dem Veranstalter ein großes Kompliment ausgesprochen und ein herzliches Dankeschön an alle helfenden Hände. Auch in den sozialen Medien können die Fans des MPS Bückeburg darüber schmunzeln und haben dem Wochenende den liebevollen Spitznamen „Bückeplatsch“ gegeben.

Am darauffolgenden Sonntag sind die Folgen des Unwetters noch zu spüren. Die Parkflächen sind gesperrt und die Besucher werden aufgerufen, die Parkflächen in den umliegenden Ortschaften zu nutzen und auf den öffentlichen Nahverkehr zurückzugreifen. Dies tut der Stimmung der Sonntagsgäste jedoch keinen Abbruch.

Trotz des nassen Wermutstropfens ist das MPS auch in diesem Jahr wieder ein Vorzeige-Mittelaltermarkt, den wir jeder Altersgruppe wärmstens ans Herz legen können!

Das MPS Bückeburg ist für uns zu einer geliebten Tradition geworden und wir sehen uns bestimmt erneut im nächsten Jahr.