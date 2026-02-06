Lord Of The Lost und Saltatio Mortis: veröffentlichen „I’m A Diamond“ + Video

Lord Of The Lost führen ihre Reise mit einer weiteren innovativen Kollaboration fort, dieses Mal in Form des schillernden I’m A Diamond. Für die neueste Single aus dem kommenden Album Opvs Noir Vol. 3, das am 10. April 2026 über Napalm Records erscheint, tut sich die über Genregrenzen erhabene Band mit den Mittelalter-Metal-Fahnenträgern Saltatio Mortis zusammen. Gemeinsam mit Sänger Alea erinnern uns Lord Of The Lost in einem mitreißenden Song an unseren eigenen Wert und sprechen uns den Mut zu, uns selbst treu zu bleiben. Auch wenn das Finale des Großprojekts weiter über den Tellerrand hinausblickt als es seine Vorgänger taten, halten sich die Hamburger so im Kern an ihre Werte: „Don’t change yourself to fit the system.“

Lord Of The Lost sind aktuell gemeinsam mit The Birthday Massacre und Wednesday 13 auf Nordamerika-Tour. Danach geht es für die Band nach Australien, bevor sie für weitere Headline-Shows nach Europa zurückkehren – die letzten Live-Termine, bevor das Sextett eine Tour-Pause einlegt.

Chris Harms über I’m A Diamond:

„Ein gemeinsamer Song mit Saltatio Mortis war mehr als überfällig. Beide Bands sind seit Ewigkeiten miteinander verbunden und Alea und mich verbindet eine tiefe Freundschaft. Umso schöner, dass wir beide einen so persönlichen und wichtigen Song zusammen singen!“

Alea ergänzt:

„Um was geht es für mich in unserem Song, I’m A Diamond? Es geht darum, dass wir alle wertvoll sind – wir selbst in unserer reinsten Natur. Es geht nicht darum, was andere in dir sehen oder wie die Welt dich haben möchte. Es geht darum, wer du bist. Was du bist. Ein einzigartiger Diamant.“

Lord Of The Lost finden mit Opvs Noir Vol. 3 einen würdigen Abschluss für ihre mitreißende Album-Trilogie. Als direkte Fortsetzung von Opvs Noir Vol. 1 und Vol. 2, die beide 2025 veröffentlicht wurden, erscheint der Trilogie letzter Teil im April dieses Jahr. Die Band schließt das neueste Kapitel seiner Karriere mit einem berauschenden Höhepunkt, zwischen Gitarrenwänden und dunkler Electronica, mit emotionalen Botschaften und cinematischen Orchesterklängen.

Neues Album Opvs Noir Vol. 3 erscheint am 10. April 2026: