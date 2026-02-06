Municipal Waste: Crossover-Thrash-Helden zurück in Deutschland

Municipal Waste kommen im Sommer 2026 für zwei exklusive Clubshows nach Deutschland zurück.

Die Crossover-Thrash-Metal-Band aus Richmond, Virginia spielt am 2. August 2026 in Berlin (Hole44) sowie am 4. August 2026 in München (Free & Easy) und bringt ihre kompromisslose Live-Energie erneut auf deutsche Bühnen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 zählen Municipal Waste zu den prägenden Acts der modernen Thrash-Metal-Szene.

Mit ihrem Mix aus klassischem Speed Metal und Hardcore-Punk-Attitüde haben sie maßgeblich zur internationalen Thrash-Renaissance beigetragen und sich mit gefeierten Alben wie Hazardous Mutation und The Art Of Partying einen festen Platz in der Szene gesichert.

Im Fokus der Shows steht das aktuelle Album Electrified Brain (2022), das den Sound der Band direkter und schwerer denn je präsentiert. Der Presale für Berlin beginnt am 4. Februar 2026, der reguläre Vorverkauf am 6. Februar 2026. Der Eintritt zum Free & Easy Festival ist frei.