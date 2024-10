Cannibal Corpse & Support am 02.10.2024 in der Halle 02, Heidelberg

Eventname: European Tour 2024

Headliner: Cannibal Corpse

Vorbands: Municipal Waste, Immolation, Schizophrenia

Ort: Halle 02, Heidelberg

Datum: 02.10.2024

Genre: Death Metal, Crossover, Thrash Metal

Veranstalter: New Evil Music

Link: https://www.newevilmusic.de/

Mit Cannibal Corpse hat man sich eine wahre Death-Metal-Ikone in die Halle 02 geholt, deren Erfolg trotz anfänglicher Probleme mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien nicht ausblieb. Doch ist das nicht der einzige bekannte Name auf dem Tourplakat. Municipal Waste und Immolation sind beides ebenfalls keine Unbekannten und allein schon die Crossover Thrasher hätten mir gereicht, um die Fahrt nach Heidelberg zu rechtfertigen.

Doch bevor die US-Bands nacheinander die Bühne erklimmen, darf eine noch recht junge Band den Abend eröffnen. Die belgischen Death Thrasher Schizophrena eröffnen den Abend recht früh, doch die Halle ist bereits recht gut gefüllt. Nur eine halbe Stunde stehen der 2016 gegründeten Formation zur Verfügung, die den anwesenden Gästen in dieser kurzen Zeit einen Überblick über das bereits erschienene Portfolio zu verschaffen. Dass der Sound der Belgier zum Klangbild des restlichen Abends perfekt passt, zeigt auch die Reaktion der Fans. Jeder Song wird mit Beifall angenommen, wenn auch die ersten Bewegungen in Form von fliegenden Mähnen und kleinen Circle Pits noch recht spärlich ausfallen.

Den anwesenden Todesblei-Anhängern dürfte die nächste Band allemal ein Begriff sein. Immolation treibt es jetzt schon fast vierzig Jahre umher und sie verbinden eine innige Freundschaft mit dem Headliner. Die Dankbarkeit, dass Cannibal Corpse die Death-Truppe aus New York erneut auf Tour mitnehmen, sieht man den Musikern regelrecht an und sie legen eine unglaubliche Spielfreude an den Tag. In so einer langen Schaffenszeit sammelt sich unheimlich viel Material an, das man in einer so kurzen Bühnenzeit nicht vollends abdecken kann. Auch hat sich das Heidelberger Publikum langsam aufgewärmt und, im Vergleich zum Opener, schaffen es Immolation immer mehr Bewegung ins Publikum zu bringen.

Genretechnisch tanzen Municipal Waste mit ihrem Crossover Thrash bei dieser Tour etwas aus der Reihe. Doch an Spaß und Energie mangelt es Tony, Ryan und Co. keinesfalls. Schon ab Minute eins herrscht Party auf und vor der Bühne, die an diesem Abend ungeschlagen bleibt. Das Set erstreckt sich vom aktuellen Album Electrified Brain bis zu ganz alten Stücken aus Anfangstagen. Mit jedem Song wird der Circle Pit größer und Tony lässt es sich nicht nehmen, zu stagediven und sich vom Publikum auf Händen tragen zu lassen. Mit Ansagen möchte man möglichst wenig Zeit verschwenden, um in der bleibenden Bühnenzeit den Fans möglichst viel zu präsentieren. Mit Born To Party schließen die Herren aus Richmond ihren absoluten Spitzenauftritt ab, der schon viel Energie vom Publikum gefordert hat.

Die Bühne erstrahlt in fahlem blauem Licht, als Cannibal Corpse die Bühne betreten. Corpsgrinder, mit seinem „Respect The Neck“ Shirt bekleidet, das ein Abbild seines beachtlichen Nackens ziert, blickt kurz ruhig ins Publikum, bevor er zu den ersten Tönen von Blooed Ties zu bangen beginnt. Besser kann eine solche Szenenlegende eine Show nicht beginnen! Die Tour stand anfangs unter keinem guten Stern, denn Erik musste frühzeitig abbrechen, da ein Hurricane einen Schaden an seinem Haus hinterlassen hat. Aber auch George scheint nicht ganz fit zu sein, wie man auch in den Ansagen hört. Er hat immer wieder mit Stimmproblemen zu kämpfen und wirkt etwas verschleimt, was sich aber zum Glück etwas im Laufe des Sets bessert.

In der ersten Hälfte behandeln die Corpse eher die neueren Alben, ehe man sich in der zweiten Hälfte eher um die Klassiker kümmert. Fucked With A Knife wird mit dem typischen Spruch „This one is for the ladies“ angesagt und auch The Wretched Spawn darf auf dieser Tour nicht fehlen. Leider hat Hammer Smashed Face dieses Mal keinen Weg ins Set gefunden, doch bei einer so langen Karriere mit durchweg klasse Alben, fällt es schwer, eine perfekte Songauswahl für jeden zu treffen. Mit gleich zwei Songs ihres 1994 erschienenen Albums The Bleeding – Staring Through The Eyes Of The Dead und Stripped, Raped And Strangled – beenden Cannibal Corpse ihren Auftritt.

Auch wenn ich von den Death Metal Heroen andere Qualität gewohnt bin, sind die Gründe für diesen eher schwachen Auftritt außerhalb ihrer Macht gewesen und trotz allem haben sich die Herren auf die Bühne gestellt und nicht die Tour abgesagt. Allein dafür gehört ihnen Respekt gezollt und ich bin mir sicher, dass sie umso stärker bei den nächsten Auftritten zurückkommen werden!