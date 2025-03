Scarlet Anger: unterschreiben bei Metalville Records

Die Luxemburgischen Thrasher Scarlet Anger sind ab sofort Teil der Metalville Records Familie, ein neues Album ist für 2026 angekündigt.

Scarlet Anger gehören zu den festen Größen der europäischen Thrash Metal Szene.

Die Band wurde 2007 von Sänger Joe Block und Gitarrist Fred Molitor gegründet. Auf die ersten Gigs folgte recht schnell die Veröffentlichung der EP namens La Realidad Es Triste …

Mit deren Nachfolger Kill The King machten Scarlet Anger sich auch international erstmalig einen Namen. Aggressiver und schneller als der Vorgänger, erntete Kill The King nicht nur viel Kritikerlob, sondern führte auch zu einem weltweiten Plattenvertrag für den ersten Longplayer Dark Reign, welcher von Jeff Waters gemastert und im Mai 2012 veröffentlicht wurde.

Klassische Comics und Horrorgeschichten aus den Achtzigern und Neunzigern dienten als Hauptinspiration für das, was später ihr zweites Album Freak Show werden sollte. Das von Jens Bogren gemasterte Album hat einen eher melodischen Ansatz und wurde im März 2016 veröffentlicht.

2024 erschien mit Martyr das dritte Studioalbum, welches sich weltweit sehr positiver Resonanz erfreuen durfte.

Scarlet Anger werden auch in diesem Jahr erneut in Europa auf Festivals zu erleben sein und zudem beginnen an ihrem neuen Album zu arbeiten, welches 2026 bei Metalville Records erscheinen wird.

Shows:

17.05.2025 Hellkeller Festival – Wellenstein (LUX)

31.05 Madritallica Open Air Festival – Madrid (ESP)

06 – 07.06.2025 Kabiefest Open Air 2025 – Santurzi (ESP)

05.09.2025 Depravation Festival – Wiltshire (GB)

more to be announced…

Line-Up:

Joe Block • Vocals

Jeff Buchette • Guitars

Fred Molitor • Guitars

Vincent Niclou • Bass

Rod Sovilla • Drums

Links:

https://scarletanger.com/

https://www.facebook.com/ScarletAngerBand

https://www.instagram.com/scarlet.anger/