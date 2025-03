Donots: veröffentlichen neue Single „Allein Zu Allein“

„Warum stehen wir hier auf einmal alle mit Tränen in den Augen?“ – Songs zu komponieren, die einen selbst und Zuhörer*innen nachhaltig berühren, ist in gewisser Weise Glückssache. Lyrics zu schreiben, die Menschen aus der Seele sprechen, ist ein Glücksfall. Und wenn beides zusammenkommt, dann entstehen die wirklich bewegenden Zwischentöne. Planbar ist das nicht. Allein Zu Allein ist so ein Glückstreffer.

Die Band über die neue Single:

„Bei der Entstehung von Allein Zu Allein ging alles Hand in Hand: Bereits in frühen Phasen der Recordings hatte das gesamte Studio-Personal einen angenehm dicken Kloß im Hals und diverse feuchte Augen – nicht etwa, weil Guido an der Küchenzeile wieder Knoblauch mit Knoblauch gekocht hat, sondern weil hier die wirklich richtigen Worte auf das goldrichtig vertonte Gefühl treffen – exemplarisch sei hier mal der Moment der plötzlichen Ruhe im ersten Refrain rausgestellt.

Dazu spielt der Song mit einer irren Leichtigkeit sämtliche Trumpf- und Visitenkarten unserer Akustikplatte aus, weshalb er sich für die Opener Position auf Schwert Aus Holz quasi selbst verpflichtet hat.“

Allein Zu Allein erscheint als digitale Single inkl. der B-Seite Augen Sehen (live & acoustic). Augen Sehen war auf dem letzten Album Heut Ist Ein Guter Tag als Punkrock-Version vertreten, und wurde auf der Tour zum #1-Album in der Akustik-Version zu einem heimlichen Highlight jeder Show.

Mit ihrer neuen Single kündigen die Donots eine Acoustic-Tour mit dem Titel Schwert Aus Holz an, die in bereits acht Wochen beginnt. Tickets sind ab Freitag, dem 07.03.25, nur über den Newsletter der Band erhältlich, in den man sich auf der Website der Band eintragen kann. Eröffnet werden die nichtbestuhlten Konzerte von Honig.

Donots – Schwert Aus Holz – Acoustic Tour 2025

Special Guest: Honig

28.04.25 Köln, Gloria

29.04.25 München, Werk 7

30.05.25 Leipzig, UT Connewitz

01.05.25 Dresden, Beatpol

02.05.25 Berlin, Heimathafen

03.05.25 Hamburg, Gruenspan

