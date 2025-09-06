Donots: veröffentlichen Akustikversion von „Whatever Happened To The 80s“

25 Jahre nachdem Whatever Happened To The 80s als erster Donots Song überhaupt in die Charts einstieg, erscheint nun die komplett neu komponierte Unplugged-Version des Poppunk-Klassikers.

Deep, melancholisch und exemplarisch für den Spirit des am 19.09.2025 erscheinenden Donots Akustik-Albums Schwert Aus Holz – das Herz immer Richtung Nirvana Unplugged und Johnny Cashs‘ American Recordings. Die Neuaufnahme macht deutlich, dass sich auf dem ersten ruhigeren Album der Band keine lauwarmen Aufgüsse, sondern wirklich neue Versionen finden. Laut der Band war es gerade dieser Song, der sie ermutigte, ein ganzes Akustik Album zu produzieren.

Das Musikvideo zum Song, gedreht von Sven Int-Veen, wurde in der Scheune Ibbenbüren gedreht, einem der geschichtsträchtigsten Orte in der Donots-Historie. Die stimmungsvollen, mit anamorpher Linse gedrehten, Bilder schlagen eine Brücke zwischen Reservoir Dogs und dem Hurt Video von Johnny Cash.

Das Akustik Album Schwert Aus Holz versammelt elf neu interpretierte Donots-Klassiker und zwei gänzlich neue Songs (Allein Zu allein und Out In The Cold feat. Kuddel von Die Toten Hosen). Weitere Gäste auf dem Album sind u.a. Maxi Haug von Shitney Beers, Chuck Ragan von Hot Water Music, Frank Turner und Campino.

Alle limitierten Vinyl-Pressungen des Albums sind bereits bis auf wenige Restexemplare ausverkauft. Dieses Jahr spielt die Band noch einige normale, laute Shows sowie eine weitere Akustiktour in der Release Woche, für die es nur noch wenige Restkarten gibt. Alle Termine finden sich unten.

Donots live 2025 / 2026

06.09.25 Nordhorn, SEVENTYFIVE Festival

19.09.25 Köln, Südbrücke Open Air

20.09.25 Elspe, Elspe Festival (ausverkauft)

21.09.25 Wiesbaden, Schlachthof (acoustic)

22.09.25 Ludwigsburg, Scala (acoustic)

23.09.25 Erlangen, Redoutensaal (acoustic)

25.09.25 Bremen, Schlachthof (acoustic)

27.09.25 Tecklenburg, Freilichtbühne (acoustic)

21.11.25 Münster, Grand Münster Slam

22.11.25 Münster, Grand Kiddie Slam (mittags)

22.11.25 Münster, Grand Münster Slam (ausverkauft)

23.03.26 AT – Mayrhofen, Full Metal Mayrhofen

28.06.26 Lörrach, Stimmen Festival

06.-09.08.26 Rothenburg o.d.T., Taubertal Festival