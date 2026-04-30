Kris Barras Band: kündigen neues Album an und veröffentlichen Video zu „Riot Of One“

Die Kris Barras Band meldet sich mit der Ankündigung ihres brandneuen Albums zurück. Monsters We Made erscheint am 14. August 2026 bei Earache Records und kann ab sofort vorbestellt werden. Um die Ankündigung des neuen Albums zu feiern und an den Erfolg der Lead-Single All Falls Down anzuknüpfen, hat die Band ein Video zur kraftvollen neuen Single Riot Of One veröffentlicht.

Zu der neuen Single Riot Of One sagt Frontmann und Gitarrist Kris Barras:

„Natürlich habe ich mich bei diesem Song voll und ganz auf das Thema Kampf konzentriert – das Video wurde sogar in einem MMA-Käfig gedreht! Der Song handelt jedoch von mehr als nur dem. Es geht darum, das Gefühl zu haben, dass man allein gegen den Rest der Welt steht, und zu sagen ‚nur zu‘. Wenn das Leben nicht so läuft, wie man es sich vorstellt, und es sich so anfühlt, als würden alle und alles einen niederdrücken, geht es darum, aufzustehen und zurückzuschlagen.“

Er fährt fort: „Der Song entstand aus einem Riff bzw. einer musikalischen Idee, die Josiah hatte. Er schickte sie mir mit der Anweisung: ‚Mach daraus einen großen Singalong‘. Es hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert, bis er Gestalt annahm. Dann, als ich eines Tages zu seinem Studio fuhr, kam mir die Idee für den Refrain, ich hielt an und nahm eine Sprachnotiz auf, damit ich sie nicht vergesse!“

Eine musikalische Karriere ist etwas Lebendiges, etwas, das atmet – ein klangliches Stimmungsbild aus Leidenschaften und Einflüssen, das sich dahin entwickelt, wohin die Muse es führt. Für die Kris Barras Band, die 2015 gegründet wurde und von dem ehemaligen MMA-Kämpfer und heutigen Musiker Kris Barras geleitet wird, hat diese Muse sie von ihren Blues-Anfängen zu einer Hardrock-Renaissance geführt. Es ist nach wie vor eine verdammt aufregende Reise, und der Weg dorthin war alles andere als geradlinig. Kris’ Gitarrentalent und sein unverwechselbarer Gesang katapultierten ihn in die britische Blues-Rock-Szene und schließlich in die Supergroup Supersonic Blues Machine aus Los Angeles, wo er an der Seite von Billy Gibbons von ZZ Top spielte. Doch Genre-Erwartungen üben auch eine gewisse Anziehungskraft aus, und Kris hat Jahre damit verbracht, sich dagegen zu wehren, von ihnen definiert zu werden.

Mit Halo Effect (2024) – ihrem ersten Album für das Independent-Rock-Label Earache – landete die Band auf Platz 1 der Rock-&-Metal-Album-Charts und auf Platz 5 der offiziellen britischen Album-Charts. Nach Kris’ eigenen Angaben war dies jedoch für seine Kernfans vielleicht eine zu große Umstellung, da er den Einfluss von Modern Metal und einer wiederauflebenden Nu-Metal-Szene aufnahm. Monsters We Made ist seine Antwort auf all das. „Wir wollten große Mitsing-Refrains, große Riffs, große Soli“, sagt er. „Die Art von Hardrock, die in Arenen zu Hause ist; dicht, komplex und fähig, die größten Menschenmengen zu begeistern.“

Mit Gitarrist/Keyboarder Josiah Manning als Produzenten hat die Band aus Devon – vervollständigt durch Bassist Frazer Kerslake und Schlagzeuger Billy Hammett – bewiesen, dass sie diesen Ambitionen mehr als gewachsen ist. Die Selbstsicherheit ist in allen elf Titeln spürbar: Die Band scheut sich nicht vor hymnischen Refrains, ist freigiebig mit virtuosen Gitarrensoli und weiß, wann sie einen heavy Groove die Arbeit machen lassen muss.

Als Beweis höre dir den titelgebenden Opener an, der sich mit der Idee auseinandersetzt, sein eigener schlimmster Feind zu sein, und den Kris zu Recht als „einen der besten Refrains, die ich je geschrieben habe“ bezeichnet, oder die epische Ballade Otherside, die sowohl die Herzensstränge als auch die Streicher des Orchesters zum Schwingen bringt.

Kris fügt hinzu: „Ich bin, wer ich bin, und ich spiele gerne komplizierte Gitarrensoli … dieses Album ist voll davon, aber sie heben die Songs hervor, ohne ihnen etwas zu nehmen.“ Es ist ein Album, das dem Format der legendären Veranstaltungsorte entspricht, die sie bereits gespielt haben, wie die Wembley Arena und die Royal Albert Hall, und das natürliche Vergleiche mit Black Stone Cherry und Shinedown, was Kris sehr recht ist. Seit Halo Effect hat Kris zudem einen tiefgreifenden persönlichen Verlust erlebt: den Tod seiner Mutter durch Krebs. Diese Trauer und diese Reflexion wurden zum Katalysator, der äußere Einflüsse und alle vorgefassten Vorstellungen davon, wie dieses Album sein sollte, beiseiteschob.

„Ich würde gerne glauben, dass dieses Album unsere alten und neuen Fans vereinen könnte“, sagt er. Angesichts der Stärke von Monsters We Made fühlt sich das weniger wie Hoffnung und mehr wie eine Unvermeidlichkeit an. Ein Album, das sich zwischen Licht und Dunkelheit bewegt, mit der Selbstsicherheit einer Band, die genau weiß, wer sie ist. Dies ist sowohl eine Reise der Selbstakzeptanz als auch ein echter Moment der Ankunft für eine Gruppe, der noch eine lange und bedeutende Karriere bevorsteht.

Monsters We Made Tracklist:

1. Monsters We Made

2. Beautiful Lie

3. Riot Of One

4. Unspoken

5. All Falls Down

6. Alive

7. Otherside

8. Fake

9. Rewind

10. End Of Me

11. Levitate

Kris Barras Band sind:

Kris Barras – Vocals, Guitars

Josiah J. Manning – Guitars

Billy Hammett – Drums

Frazer Kerslake – Bass