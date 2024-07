Gun: 30 Jahre „Word Up!“ und auf Tour mit Kris Barras Band im Oktober 2024

Heute – am Montag, dem 1. Juli 2024 – jährt sich der 30. Jahrestag der kultigen Single Word Up! der schottischen Rockband Gun. Ursprünglich 1994 veröffentlicht, wurde diese Neuauflage des Top-5-Hits von Cameo aus dem Jahr 1986 nicht nur zu Guns größtem Hit, sondern brachte ihnen auch den allerersten MTV Europe Music Award (EMA) in Berlin ein.

Gun – eine Band, die aus Musikern aus Glasgow mit italienischen Wurzeln besteht – hat mit ihrer Version von Word Up! einen monumentalen Erfolg erzielt. Dieser Song wurde ursprünglich von Cameo bekannt gemacht, einer amerikanischen Funkgruppe, die für ihren extravaganten Frontmann bekannt ist.

Hören Sie sich Guns – Word Up! hier auf Spotify an.

Als Guns Interpretation von Word Up! war die Band alles andere als unbekannt. Als sie es für ihr treffend benanntes Album Swagger von 1994 aufnahmen, hatten Gun bereits zwei Alben, Taking On The World (1989) und Gallus (1992), veröffentlicht und acht selbst geschriebene Top-75-Singles veröffentlicht. Die Idee, Rockgitarren in Word Up! einzubauen, entstand aus einem Spaß im Proberaum.

Im Oktober 2024 geht es für Gun auf Tour mit der Kris Barras Band:

06.10.2024 Hamburg / HeadCrash

08.10.2024 München / Hansa 39

09.10.2024 Aschaffenburg / Colos-Saal

10.10.2024 Berlin / Quasimodo

13.10.2024 Nürnberg / Hirsch