Temic: veröffentlichen Zardonic-Remix von „Once More“

Progressive Metal schaut gerne über den Tellerrand. Das haben sich auch Temic gedacht und den venezolanischen Produzenten Zardonic für ein Drum and Bass Remix von Once More gewonnen.

Zieht euch den Remix hier rein und tanzt doch mal. Geht schon gut ab, das Ding.

Temic vereint Musiker, die allesamt aus dem Progbereich kommen. Keyboarder Diego Tejeida hat etwa bei Haken gespielt und mit Devin Townsend in die Tasten gehauen.

Das Original von Once More findet ihr auf dem 2023 erschienenen Album Terror Management Theory, das durchweg gute Kritiken erhielt. Fun Fact: Once More sollte laut Band aufgrund der charakteristischen Schlagzeug-Breaks ursprünglich Pendulum heißen, um die gleichnamige australische Drum and Bass Band zu ehren. Insofern schließt sich mit dem Remix ein Kreis.

