Vanden Plas am 23.03.2025 im Logo, Hamburg

Event: Vanden Plas – European Tour 2025

Bands: Vanden Plas, Ivanhoe

Ort: Logo Hamburg, Grindelallee 5, 20146 Hamburg

Datum: 23.03.2025

Kosten: VVK 26 € plus Gebühren, AK 30 €

Zuschauer: ca. 150

Genre: Progressive Rock, Progressive Metal

Link: https://www.logohamburg.de/

Setlist Vanden Plas:

Push Holes In The Sky The Sacrilegious Mind Machine Far Off Grace Vision 3hree: Godmaker Soul Survives Cold December Night Sanctimonarium They Call Me God Vision 13teen – Stone Roses Edge My Icarian Flight Postcard To God

Lange ist es her, sehr lange sogar, dass Vanden Plas aus dem Südwesten der Republik in Hamburg waren. Vor circa 20 Jahren beehrte das Quintett das Hamburger Logo. Noch länger her ist eine Art Minifestival in der Markthalle, wo Vanden Plas in den 90ern die Bühne mit Dream Theater teilten. Es geht um progressive Musik, die Vanden Plas bereits seit den frühen 90ern mitprägten. Das Debüt Colour Temple gilt noch immer als eins der stärksten progressiven Metalalben einer deutschen Band. Das ist 30 Jahre her und die Gegenwart nennt sich The Empyrean Equation Of The Long Lost Things und stammt aus dem Jahr 2024. Das Lesen des Albumtitels macht klar, um welche Art der Musik es sich handeln wird. Partyzeug gibt es woanders.

Sonntagabend ist kein optimaler Slot für Hamburg. Circa 150 Menschen verlassen den TV-Tatort mit entsprechendem Fernsehsitz und begeben sich unweit des Bahnhofs Dammtor ins altehrwürdige Logo. Hier freuen sich Fans von progressiven Tönen auf zwei Bands aus dem Südwesten. Der Auftakt ist wenige Minuten vor 20 Uhr Ivanhoe.

Wer in die Bandgeschichte von Ivanhoe einsteigen möchte, der sei auf das Review zu Blood And Gold (Klick) aus dem Jahr 2020 verwiesen. Eigentlich passt das Fazit zum 2020er-Album auch zum heutigen Gig. Ivanhoe liefern Höhen und Tiefen in circa 45 Minuten. Teilweise gibt es richtig spannende Melodiebögen, wo Deeper Ground vom Debütalbum aus den 90ern herausragt. Dazu gesellen sich eher einfache rockige Passagen, bei denen das Keyboard die Regie übernimmt. Ivanhoe haben ebenfalls 2024 mit Healed By The Sun ein neues Album veröffentlicht. Der große Unterschied zu Vanden Plas: Von der Gründungsmannschaft ist nur noch Bassist Giovanni Soulas mit am Start. Die vielen personellen Wechsel sorgten für musikalische Veränderungen, sodass Ivanhoe vom Repertoire nicht homogen wirken. Trotzdem schön, dass die ebenfalls fast 40 Jahre alte Band sich auf größeren Bühnen präsentieren darf und rein musikalisch passen Ivanhoe und Vanden Plas gut.

Eine knappe halbe Stunde dauert der Umbau, dann entern Vanden Plas im Nebel die Bretter. Push ist einer der Klassiker vom Debüt, den es zum Start gleich mal auf die Ohren gibt. Das Quintett aus dem Südwesten hat eine Besonderheit. Vier der fünf Bandmitglieder sind bereits seit mehr als 30 Jahren dabei. Das sorgt für eine musikalische Homogenität im Gegensatz zu Ivanhoe. Die neuen Sachen wie The Sacrilegious Mind Machine fügen sich glänzend in die Vanden-Plas-Diskografie ein. Die Abstimmung zwischen den Musikern ist jahrzehntelang erprobt. Das neue Gesicht am Keyboard ist ebenfalls bekannt. Alessandro Del Vecchio dürfte vor allem durch seine Aktivitäten bei Frontiers Records einen Namen in der Rock- und Metalwelt haben. Das Thema Frontiers ist mittlerweile erledigt, sodass Vanden Plas eine von vielen weiteren Bands ist, bei denen Del Vecchio mit dabei ist.

Ob der Titeltrack Far Off Grace aus dem Jahr 1999 oder die neueren Sachen wie Cold December Night (The Ghost Xperiment – Awakening, 1999): Vanden Plas liefern die erwartete Soundwand und sorgen für einheitliches Kopfnicken im fachkundigen Publikum. Ein besonders Highlight haben sich die Herren als Schlusspunkt vorbehalten. Postcard To God von der Christ 0 aus dem Jahr 2006 setzt die Krone auf die fast zwei Stunden progressive Musik.

Menschen der schreibenden Zunft stellen gerne Vergleiche an und werfen mit Namen um sich, damit die Leserschaft glaubt, hier wäre jemand mit Kompetenz. Die Kompetenz ist in der Regel genauso groß wie bei den Fans selbst. Eigentlich sind Schreiberlinge genauso Fans wie alle anderen Metalheads vor der Bühne, wie zum Beispiel am heutigen Tag. Vor allem in den 90ern befanden sich Vanden Plas oft mit Dream Theater im gleichen Topf. Aber auch Symphony X oder Threshold wären passende Namen. Auf jeden Fall konnten die Herren ihre Fans und den Schreiberling nach mehr als 20 Jahren Abstinenz in Hamburg begeistern. Es bleibt zu hoffen, dass Vanden Plas nicht erneut 20 Jahre benötigen, bis es die Truppe wieder in die Hansestadt verschlägt. Den Termin, wann immer der auch ist, sollten sich progressive Metal-Fans unbedingt vormerken.