Wythersake: episches Album „At War With Their Divinity“ ist jetzt erhältlich

Die Band Wythersake aus Washington, D.C. kehrt mit ihrem mit Spannung erwarteten zweiten Album zurück, das zwölf gnadenlose Tracks voller rebellischer Dunkelheit bietet. Diese kraftvolle und ermutigende Platte fordert die Hörer dazu auf, ihren eigenen Weg zu gehen und das luziferische Licht in einer von Ignoranz umhüllten Welt zu werden.

Seht euch hier das Video zu Bloodlet The Lepers Created an:

Mit At War With Their Divinity überschreiten Wythersake die kreativen Grenzen und bekräftigen ihren Platz als Zerstörungskraft, die den Geist durch Chaos und Widerstand erhebt. Die Band vereint die elegante Raffinesse des skandinavischen Death-Black Metal der 90er Jahre mit der unbarmherzigen Intensität amerikanischer Extremität und kombiniert komplexe Melodien mit roher, wilder Energie – genau den Sound, den die Underground-Szene verlangt.

Das Album zeichnet sich durch tiefgründige, zum Nachdenken anregende Texte aus: At War With Their Divinity behandelt zentrale Themen wie Rebellion, spirituelles Erwachen und die Ablehnung unterdrückender Kräfte, und fordert die Hörer heraus, Dogmen und gesellschaftliche Kontrolle zu hinterfragen.

Die Trackliste von At War With Their Divinity findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Produziert, gemischt und gemastert wurde das Album von Wythersake in den Northlake Studios. Das Cover-Artwork stammt von Belial NecroArts (bekannt durch Horned Almighty und Merrymack). Die erste Auflage wird in einem 4-Panel-Digipack veröffentlicht.

Für Fans von Hypocrisy, Dimmu Borgir, Rotting Christ und Septic Flesh ist dieses Album ein absolutes Muss.

Wythersake sind:

Gabriel Luis – Gesang, Gitarre

James Siegrist – Gitarre

Cody Bowen – Bass

Daniel Salamanca – Schlagzeug

Facebook: https://www.facebook.com/wythersake/

Instagram: https://www.instagram.com/wythersake/