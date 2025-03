Mob Rules: enthüllen Albumdetails zu „Rise Of The Ruler“

Die norddeutschen Power-Metaller Mob Rules haben erste Details zu ihrem mit Spannung erwarteten, neuen Album Rise Of The Ruler bekannt gegeben, das am 22. August 2025 über ROAR erscheinen soll!

Der Nachfolger des Erfolgsalbums Beast Reborn aus dem Jahr 2018 (welcher einen sensationellen Platz 37 in den deutschen und Platz 59 in den Schweizer Albumcharts erreichte), ist nicht nur ein Werk voller Kreativität, Esprit und Qualität, sondern auch die konzeptionelle Fortführung ihrer beiden frühen Alben Savage Land (1999) und Temple Of Two Suns (2000), mit denen Mob Rules den Grundstein für ihre Karriere legten. Beide Alben verbindet eine spannende Konzeptgeschichte über das Leben in einer dystopischen, feindseligen Endzeitwelt, in der Ressourcen knapp werden. Genau hier setzt das neue Werk der Band Rise Of The Ruler an, und Keyboarder Jan Christian Halfbrodt (der sich für alle Songtexte verantwortlich zeichnet) führt den roten Faden fort.

Neben der elf Tracks umfassenden Standardversion des Albums (erhältlich als CD-Digipak und farbigen Vinyl), haben Mob Rules in den letzten Monaten an einem ganz besonderen Fan-Must-Have gearbeitet: Die limitierte Earbook-Edition von Rise Of The Ruler enthält eine exklusive Bonus-CD mit fünf weiteren, brandneuen Songs sowie einer gesprochenen Version der Konzeptgeschichte, einer alternativen Version von Dawn Of Second Sun und den beiden Videoclips zu Back To Savage Land und Dawn Of Second Sun! Das großformatige, gebundene 48-seitige Earbook im Buchstil dokumentiert ausführlich die Entstehung des Albums, den Videodreh, das Fotoshooting und gibt Einblicke in die Konzeptgeschichte.

Das Musikvideo zur ersten Single-Auskopplung, Back To Savage Land, feiert ebenfalls Premiere! Der Titel Back To Savage Land ist Programm, und der Band um Sänger Klaus Dirks ist eine wahre Power-Metal-Hymne gelungen, die mit Tempo, starken Melodien, gesunder Härte und Eingängigkeit das Herz eines jeden Metal-Fans im Sturm erobern wird. Der erste Vorgeschmack auf Rise Of The Ruler bringt die Stärke der Band in ihrer Kompaktheit perfekt auf den Punkt. In Zusammenarbeit mit Regisseur Rainer Fränzen (u.a. Orden Ogan, Grave Digger) entstand hier das umfangreichste Videokonzept der Bandgeschichte!

„Konzeptionell knüpft Back To Savage Land an unsere ersten beiden Alben an und führt deren Konzeptgeschichte fort“, kommentiert Sänger Klaus Dirks. „Eine Gruppe macht sich auf den Weg in ihre alte, verlassene Heimat, das ‚Savage Land‘, und diese beschwerliche Reise weckt Erinnerungen. Die Reise ist voller Gefahren, doch es scheint keine Alternative zu geben, was eine Atmosphäre von Leben oder Tod schafft. Losgelöst von der Konzeptgeschichte vermittelt Back To Savage Land auch eine einfache Botschaft: „Es ist ein Aufruf zu Mut und Durchhaltevermögen, sich auf das Ziel zu konzentrieren und sich von Unwägbarkeiten und Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen.“

Rise Of The Ruler wurde erneut von Markus Teske (u.a. Vanden Plas, The New Roses) gemischt und gemastert. Nach My Sobriety Mind (vom Album Beast Reborn) arbeiteten Mob Rules erneut mit Sänger Ulli Perhonen (Snow White Blood) zusammen, was sich in dem epischen Duett des Songs On The Trail widerspiegelt.

Das visuelle Design stammt von dem französischen Cover-Künstler Stan W. Decker (u.a. Masterplan, Primal Fear), der die postapokalyptische Szenerie von Rise Of The Ruler perfekt in Szene setzt.

Eines ist jedoch sicher, das Warten auf einen neuen Mob Rules Longplayer hat sich definitiv gelohnt: Nach Beast Reborn (2018), dem Live-Album Beast Over Europe (2019) und der Jubiläums-Compilation Celebration Days – 30 Years Of Mob Rules aus dem Jahr 2024 melden sich die Nordlichter endlich mit einem kraftvollen neuen Studioalbum zurück, das einen weiteren Meilenstein ihrer langen Karriere darstellen wird!

Rise Of The Ruler Tracklist:

1. The Fall Of Dendayar

2. Exiled

3. Future Loom

4. Dawn Of Second Sun

5. Back To Savage Land

6. Trial And Trail Of Fear

7. Providence

8. Nomadic Oasis

9. Coast Of Midgard

10. On The Trail

11. Equilibrium (Rise Of The Ruler)

Mob Rules live:

02.05.2025 (DE) Bremen, Meisenfrei

14.06.2025 (DE) Hude, Klosterbeben

23.08.205 (DE) Oldenburg, Cadillac (Album Release Party)

Mob Rules Line-Up:

Klaus Dirks – Vocals

Sven Lüdke – Gitarre

Florian Dyszbalis – Gitarre

Markus Brinkmann – Bass

Jan Christian Halfbrodt – Keys

Sebastian Schmidt – Drums