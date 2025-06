Mob Rules: veröffentlichen Musikvideo zu neuer Single „Trial And Trail Of Fear”

Sieben lange Jahre seit Veröffentlichung ihres letzten Studio-Longplayers, erscheint am 22. August das mit Spannung erwartete, neue Album Rise Of The Ruler der norddeutschen Power Metal-Größe Mob Rules über ROAR.

Nach den bereits ersten, vielversprechenden Single-Auskopplungen Back To Savage Land und Future Loom, haben Mob Rules einen epischen Videoclip zu ihrer neuesten Single Trial And Trail Of Fear online gestellt.

„Der Song Trial And Trail Of Fear basiert auf walzenden Heavy Metal-Riffs und erzeugt eine epische Atmosphäre“, kommentiert Sänger Klaus Dirks. „Textlich geht es um ein Szenario, das viele nachempfinden können: Man kennt das Gefühl, sich kopfüber in eine neue Herausforderung zu stürzen, nur um dann völlig überwältigt zu sein und mit aller Kraft darum zu kämpfen, weiterzumachen.“

Das Musikvideo zu Trial And Trail Of Fear feiert hier Premiere:

