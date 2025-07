Mob Rules: spielen am 23.08.2025 im Cadillac in Oldenburg

Mob Rules gehören schon traditionell auf den Spielplan des Cadillac, und so werden sie auch 2025 am 23.08.2025 ab 20:30 Uhr wieder mit Heavy Metal der Spitzenklasse die Bühne zum Beben bringen. Von der sechsköpfigen Band sind bis dato 13 Alben weltweit erschienen, mehrere Tourneen im In- und Ausland mit Konzerten in Amerika,

England, Frankreich, Schweden, Dänemark, Schweiz, Österreich und so namhaften Bühnenpartnern wie die Scorpions, Helloween, Savatage, Dio, Rage, Doro, Rhapsody und vielen anderen. Was vor über 30 Jahren tatsächlich mit ihrem ersten Auftritt im Cadillac begann, soll nun natürlich auch hier gebührend zelebiert werden: Das Release Konzert zum brandneuen Album! Support & Special Guest werden noch bekannt gegeben.

Bands: Mob Rules

Datum: 23.08.2025

Tickets unter: https://www.eventim-light.com/de/a/65169914b4e22562c6acf937/e/67e2a279bf7c9d3ccca50dfd?lang=de

Cadillac

Huntestraße 4a

26135 Oldenburg