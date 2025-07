Tragedy: „Disco’s Revenge“-Tour geht weiter

Alles eingefettet und bereit zum Fahren!

Die Band hat eine großartige Zeit in Dänemark und Deutschland verbracht und kehrt nun für weitere Auftritte zurück! Sie werden neue Veranstaltungsorte und Festivals erobern, aber auch einige ihrer alten Lieblingsorte wieder besuchen.

Neuankündigungen: München DE, Reichenbach DE, Frenchtown US

Festivals 2025:

Deutschland: Summer Breeze, Rockharz, Ahlbeck Summer, Rock Am Wald, Wini Macken, Free & Easy

Frankreich: La Guerre Du Son

Großbritannien: Tribfest, Beat Herder, Rock N Ribs, Edinburgh Fringe

Tragedy – All Metal To The Bee Gees & Beyond

4 July – DE, Simmertal: Kulturgarten (w/ Mandowar)

5 July – DE, Ballenstedt: Rockharz Festival

11 July – DE, Münster: Rare Gutar

12 July – FR, Landresse: La Guerre Du Son Festival

15 July – UK, Bridgwater: The Cobblestones

16 July – UK, Cardiff: Fuel Rock Club

17 July – UK, Milton Keynes: Craufurd Arms

18 July – UK, Carlisle: The Brickyard

19 July – UK, Sawley: Beat Herder Festival

20 July – UK, Wincanton: Rock n Ribs Festival

22 July – DE, Zinnowitz (Usedom): Konzertmuschel (Promenade)

26 July – DE, Ahlbeck (Usedom): Summer Festival (Promenade)

8 August – DE, Eggenstein-Leopoldshafen: Rock am Wald Festival

10 August – DE, Munich: Free & Easy Backstage

11 August – DE, Reichenbach: Prog Rock Club (Bergkeller Reichenbach)

12 August – DE, Dinkelsbühl: Summer Breeze Open Air

14 August – UK, Huddersfield: The Parish

15 August – UK, Sledmere: Tribfest

16 August – UK, Glasgow: Audio

17 August – UK, Edinburgh: Fringe Festival, Bannermans

18 August – UK, Edinburgh: Fringe Festival, Bannermans

19 August – UK, Newcastle: Trillians

20 August – UK: Bilston/Wolverhampton: The Robin

23 August – DE, Handeloh: Wini Macken

29 August – US: Pawling, NY: Daryl’s House

13 September – US: Frenchtown NJ: Artie’s

