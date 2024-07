Full Rewind 2024: geben finales Line-Up und Running Order bekannt

Das Full Rewind Summer Open Air findet am 02.-04.08.2024 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Das finale Line-Up und die Running Order ist jetzt verfügbar.

Das finale Line-Up mit 33 Bands findet ihr direkt hier: Amon Amarth, Hatebreed, Carcass, Motionless In White, Testament, Lionheart, Terror, Elsterglanz feat. Afrika 7000 Feuer, Life Of Agony, Emil Bulls, Rise Of The Northstar, Die Apokalyptischen Reiter, Emmure, Ektomorf, H2o, Rotting Christ, Ignite, Ryker‘s, The Black Dahlia Murder, Belphegor, Disbelief, Massacre, Pro-Pain, Crownshift, Bodysnatcher, Blood Command, Half Me, Spiritworld, Excrementory Grindfuckers, Milking The Goatmachine, Tragedy, Stesy, Drill Star Autopsy

Hier geht es zur Full Rewind Running Order: https://full-rewind.de/pages/bands_2024

Roitzschjora is back! Roitzschjora? Genau, da war doch was – und genau an der ehemaligen With Full Force Wirkungsstätte kommt jetzt das Full Rewind zurück. Der Spirit kehrt somit zurück und das mit der alten Crew, die wieder dafür brennt, das Open Air zu beleben.

Das Full Rewind wurde im August 2023 noch als Indoor-Fest in Dresden erfolgreich ausgetragen und zieht jetzt zu seinen Wurzeln zurück. Mit dabei ist ein Line-Up, das einige Leckerbissen parat hält. An der Spitze stehen Hatebreed, Amon Amarth, Motionless In White, Testament, Terror und Lionheart. Vorgesehen sind zwei Bühnen, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Das Festivalgelände umfasst zudem ein bequem zu Fuß erreichbares Campingareal, das den Besuchern eine unkomplizierte Anreise ermöglicht. D