Verlosung: zweimal 2 Tickets für das Kreator Konzert am 17.04.2026 in der Inselpark Arena in Hamburg

Time For Metal und die STP Hamburg Konzerte GMBH verlosen gratulieren Deniz aus Pinneberg und Arne aus Neumünster zu jeweils zwei Tickets für das Kreator Konzert am 17.04.2026 in der Inselpark Arena in Hamburg.

Bands: Kreator, Carcass, Exodus und Nails

Ort: Inselpark Arena, Hamburg

Datum: 17.04.2026

Einlass: 17:30 Uhr

Beginn: 18:20 Uhr

Tickets ab: 60,00€ zzgl. Gebühren

Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf der offiziellen Veranstaltungsseite: https://hamburgkonzerte.de/konzerte/kreator-2026/