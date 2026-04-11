Verlosung: zweimal 2 Tickets für das Kreator Konzert am 17.04.2026 in der Inselpark Arena in Hamburg

Time For Metal und die STP Hamburg Konzerte GMBH verlosen gratulieren Deniz aus Pinneberg und Arne aus Neumünster zu jeweils zwei Tickets für das Kreator Konzert am 17.04.2026 in der Inselpark Arena in Hamburg.
Bands: Kreator, Carcass, Exodus und Nails
Ort: Inselpark Arena, Hamburg
Datum: 17.04.2026
Einlass: 17:30 Uhr
Beginn: 18:20 Uhr
Tickets ab: 60,00€ zzgl. Gebühren
Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf der offiziellen Veranstaltungsseite: https://hamburgkonzerte.de/konzerte/kreator-2026/