Powerwolf: auf den Spuren Sean Connerys

Die mehrfach Gold- und Platin ausgezeichnete #1 Band Powerwolf veröffentlichte am Freitag ihr neues Studioalbum Wake Up The Wicked. Pünktlich zu Albumrelease präsentieren die Heavy Metal Vorreiter ein filmreif inszeniertes Musikvideo zur dritten Single We Don’t Wanna Be No Saints.

Das aufwändig produzierte Video untermauert den Status der Band an der Speerspitze der Szene. Es vereint religiöse Thematik und Sünde in sakraler Atmosphäre und wurde im weltberühmten Kloster Eberbach – wie auch der Achtziger Jahre Kultfilm Der Name Der Rose – gedreht. Das bereits dritte filmreife Video stimmt perfekt auf das neue Album Wake Up The Wicked ein und beweist einmal mehr, wie herrlich Sünde sein kann – überzeugt euch selbst:

Matthew Greywolf zum neuen Album Wake Up The Wicked und der neuen Single We Don’t Wanna Be No Saints:

„Wake Up The Wicked ist nicht einfach nur das nächste Powerwolf-Album, sondern ein Kapitel der Band, in dem wir uns noch mehr darauf konzentrieren, unsere Trademarks vor allem innerhalb der einzelnen Songs zu perfektionieren. Unsere orchestrale Seite ist immer noch allgegenwärtig, aber auf diesem Album haben wir uns mehr Raum für einen härteren Klang gegeben. Wir haben auch ganz neue Elemente ausprobiert, wie z.B. bei We Don’t Wanna Be No Saints, bei dem zum ersten Mal ein Kinderchor mitwirkt, der das Thema und die Atmosphäre des Songs auf eine ganz neue Weise unterstreicht. Auf Wake Up The Wicked gibt es verdammt viel zu entdecken, also macht euch bereit für ein wildes Hörerlebnis!“

