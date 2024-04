Powerwolf: veröffentlichen neues Studioalbum „Wake Up The Wicked“ am 26.07.2024

Powerwolf – eine Band, die jeden Heavy Metal-Fan weltweit in Euphorie versetzt – veröffentlichen am 26. Juli 2024 ihr neues Studioalbum Wake Up The Wicked über Napalm Records! Mit mehreren #1 Chart Platzierungen und zahlreichen Gold- und Platin Auszeichnungen sind Powerwolf zweifelsohne eine der erfolgreichsten aktuellen Heavy Metal-Bands weltweit. Headliner- und Premium-Slots auf den wichtigsten Rock- und Metal-Festivals wie u. a. Wacken, Hellfest, Graspop sowie massig ausverkauften Arenashows untermauern die Stellung des Wolfsrudels an der Spitze der Szene.

Der mit Spannung erwartete Nachfolger des Erfolgsalbums Call Of The Wild (2021) erscheint pünktlich zur ersten kompletten Nordamerika-Tournee, welche Ende August 2024 startet, gefolgt von der bisher größten Europa-Headliner-Arena-Tour der Band, den Wolfsnächten 2024, im Oktober. Fans können einen Vorgeschmack auf die gewaltigen Liveshows bekommen, indem sie eines der Formate mit dem Bonus-Album Manhattan Metal Mass – Live in New York City, bestellen – aufgenommen bei ihrer ersten US-Show überhaupt!

Die herausragenden Alben von Powerwolf werden von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert und die Songs, sowie die beeindruckenden bildgewaltigen Musikvideos der Band werden zig-millionenfach gestreamt. Das neue Album Wake Up The Wicked wurde erneut von Joost van den Broek in den Sandlane Recording Facilities produziert und ist ein absoluter Höhepunkt in der Erfolgskarriere der Band. Powerwolf fügen gekonnt neue Einflüsse ein und unterstreichen gleichzeitig die bewährten Stärken der Band. Das neue Album ist hart, überraschend und voller Abwechslung. Während sie ihrem bewährten und gefeierten Sound treu bleiben, gehen Powerwolf auf dem neuen Album einen Schritt weiter und zeigen auch neue Facetten ihres musikalischen Könnens – unter anderem beim Song 1589, welcher vom Text auf einer wahren Geschichte aus dem 16. Jahrhundert basiert.

20 Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 2004 erweitern Powerwolf ihr Repertoire mit höchster Qualität und fügen ihrer außergewöhnlichen Diskografie viele zukünftige Live-Hits hinzu. Wake Up The Wicked ist ein weiteres Statement und wird den Ausnahmestatus der Band als führende Kraft in der Welt des Heavy Metal weiter ausbauen!

Wake Up The Wicked Tracklist:

1. Bless ‚Em With The Blade

2. Sinners Of The Seven Seas

3. Kyrie Klitorem

4. Heretic Hunters

5. 1589

6. Viva Vulgata

7. Wake Up The Wicked

8. Joan Of Arc

9. Thunderpriest

10. We Don’t Wanna Be No Saints

11. Vargamor

Wake Up The Wicked wird in folgenden Formaten verfügbar sein:

– 3LP Vinyl Box inkl. 1LP Popup Gatefold Vinyl Wake Up The Wicked rot/schwarz marmoriert, 1LP Gatefold Vinyl schwarz Live in New York, 1LP Gatefold Vinyl schwarz orchestral Album, 96 seitiges Booklet, DIN A1 Poster – exklusiv erhältlich via Napalm Records Mailorder – streng limitiert!

– 3LP Vinyl Box inkl. 1LP Popup Gatefold Vinyl Wake Up The Wicked weiß/schwarz marmoriert, 1LP Gatefold Vinyl schwarz Live in New York, 1LP Gatefold Vinyl schwarz orchestral Album, 96 seitiges Booklet, DIN A1 Poster – exklusiv erhältlich via Powerwolf Shop – streng limitiert!

– 3LP Vinyl Box inkl. 1LP Popup Gatefold Vinyl Wake Up The Wicked gelb/rot marmoriert, 1LP Gatefold Vinyl schwarz Live in New York, 1LP Gatefold Vinyl schwarz orchestral Album, 96 seitiges Booklet, DIN A1 Poster – exklusiv erhältlich via EMP – streng limitiert!

– 2CD Mediabook + Büste, inkl Wake Up The Wicked und Live in New York, Büste, 48-seitiges Booklet – exklusiv erhältlich via Napalm Records Mailorder – streng limitiert!

– 3 CD Earbook, inkl. Wake Up The Wicked. Live in New York, Orchestral Album, 96-seitiges Booklet – exklusiv erhältlich via Napalm Records Mailorder, Powerwolf Shop, EMP – streng limitiert!

– 1LP Gatefold Vinyl, Ochsenblut – exklusiv erhältlich via Napalm Records Mailorder – streng limitiert!

– 1LP Gatefold Vinyl, Silber – exklusiv erhältlich via Powerwolf Shop – streng limitiert!

– 1LP Gatefold Vinyl, Gold – exklusiv erhältlich via EMP – streng limitiert!

– 1LP Gatefold Vinyl, Schwarz

– 2CD Mediabook, inkl. Wake Up The Wicked und Live in New York, 48-seitiges Booklet, Poster

– 1CD Jewel Case

– Music Cassette, Rot – exklusiv erhältlich via Napalm Records Mailorder – streng limitiert!

– Music Cassette, Schwarz – exklusiv erhältlich via Powerwolf Shop, EMP – streng limitiert!

– Digital Deluxe Album

– Digital Album

Powerwolf Wolfsnächte 2024:

w/ HammerFall, Wind Rose

04.10.24 DE – Hamburg / Barclays Arena

05.10.24 NL – Amsterdam / AFAS Live

06.10.24 BE – Antwerpen / Lotto Arena

09.10.24 FR – Nantes / Zenith

10.10.24 LU – Esch Sur Alzette / Rockhal

11.10.24 DE – Stuttgart / Schleyerhalle

12.10.24 DE – Frankfurt / Festhalle

14.10.24 IT – Mailand / Alcatraz

16.10.24 CH – Zürich / The Hall

17.10.24 FR – Paris / Zenith

18.10.24 DE – Oberhausen / Rudolf Weber Arena

19.10.24 DE – Berlin / Velodrom

21.10.24 PL – Krakow / Tauron Arena

22.10.24 HU – Budapest / MVM Dome

23.10.24 AT – Wien / Gasometer

25.10.24 DE – München / Olympiahalle

26.10.24 CZ – Prag / Sportovni Hala Fortuna

Powerwolf sind:

Attila Dorn – Vocals

Falk Maria Schlegel – Organ

Charles Greywolf – Guitar

Matthew Greywolf – Guitar

Roel Van Helden – Drums

Powerwolf online:

Homepage

Facebook

Instagram