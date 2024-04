Hamferð – Men Guðs Hond Er Sterk

Artist: Hamferð

Herkunft: Tórshavn, Streymoy – Färöer Inseln

Album: Men Guðs Hond Er Sterk

Genre: Doom Metal, Melodic Doom Metal, Death Metal

Spiellänge: 43:37 Minuten

Release: 22.03.2024

Label: Metal Blade Records

Link: https://www.facebook.com/Hamferd

Bandmitglieder:

Gesang – Jón Aldará

Gitarre – Theodor Kapnas

Gitarre – Eyðun í Geil Hvannastein

Bass – Jenus í Trøðini

Keyboard – Esmar Joensen

Schlagzeug – Remi Kofoed Johannesen

Tracklist:

Ábær Rikin Marrusorg Glæman Í Hamferð Fendreygar Hvølja Men Guðs Hond Er Sterk

Die färöische Doom/Death Formation Hamferð gründete sich 2008 und ich selbst kam im Jahr 2013 mit dem Album Evst mit dieser Band in Verbindung. Mit Men Guðs Hond Er Sterk wurde nun am 22.03.2024 eine neue Langrille auf die Fanschar losgelassen, auf der sich acht neue Songs auf einer Gesamtspielzeit von 43:37 Minuten wiederfinden. Nun stehen insgesamt drei Full-length-Alben und zwei EPs auf der Habenseite der Nordmänner.

Das Wort „Hamferð“ ist ein färöisch und beschreibt die Erscheinung von verstorbenen/vermissten Seeleuten. Es gibt sehr viele solcher Geschichten über derartige Erscheinungen auf den Färöer-Inseln.

Wie so viele düstere Dinge bewegt sich auch die Band Hamferð nicht schnell. Zurück im Jahr 2018 veröffentlichten diese färöischen Doom-Deather – angeführt von Sänger Jón Aldará – ihr zweites Album Támsins Likam. Evst – das Debütalbum der Band – wurde bereits 2013 veröffentlicht, also war Támsins Likam damals schon fünf Jahre in Arbeit, das soll letztendlich auch mal die Schaffensdauer zeigen, die die sechs Färöer benötigen. Mit einer Geschwindigkeit, die an u.a. Orphaned Land erinnert, sind Hamferð mit ihrem jetzt dritten Album Men Guðs Hond Er Sterk (Aber Gottes Hand ist stark) zurück.

Konzeptionell konzentriert sich Men Guðs Hond Er Sterk auf eine Tragödie, die 1915 stattfand, als 14 Männer bei einem Walfangunfall ums Leben kamen, der von den lokalen Einwohnern von Sandvik auf den Färöer-Inseln beobachtet wurde. Dieser Fokus auf eine reale Tragödie ist ein Neuanfang, da Hamferðs Debüt-EP (Vilst Er Síðsta Fet) und die vorherigen LPs Evst und Támsins Likam eine andere grundlegende Geschichte teilten. Der Name des Albums leitet sich von einem Schlüsselzitat aus einem Interview mit einem Überlebenden ab, der sich eher auf das Wunder, dass einige Menschen überlebten, als nur auf die Tragik des Ereignisses konzentrierte. „Aber Gottes Hand ist stark“, sagt er, in dem Teil, den ich verstehe, bevor er sein eigenes wundersames Überleben erklärt (nehme ich an). Diese Aspekte helfen, das Album in meinen Ohren zu strukturieren: ein Abstieg in die Tragödie, vorhergesagt durch das Storytelling, mit einer traurigen – aber fast hoffnungsvollen – Wendung am Ende.

Die thematische Dualität zwischen Tragödie und Hoffnung, die diese Erzählung charakterisiert, manifestiert sich in der Musik Hamferðs. Das Zitat, das zum Titel des Albums wurde, umfasst die Mischung aus Verzweiflung, Trauer und Hoffnung, die darin enthalten ist. Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist Men Guðs Hond Er Sterk oft recht energiegeladen – sogar nahezu schnell (Ábær, der Refrain in Marrusorg). Diese energetische Erzählung steht im Gegensatz zum drückenden Tempo und den Meeren aus Leerraum, die auf Támsins Likam zu finden sind. Die traurige Falte der Tragödie spiegelt sich nicht in der Trauer nach dem Ereignis wider, sondern in den gedämpften, melancholischen Tönen, die das Storytelling charakterisieren. Tracks wie Glæman und Marrusorg bieten einen Opeth-ähnlichen Schwung mit feinen Melodien und weicheren Vocals. Alle Seiten arbeiten natürlich zusammen, um die Spannung auf eine kommende Tragödie aufzubauen, bevor die Tragödie (Hvølja) zu dem für mich kommenden Höhepunkt von Men Guðs Hond Er Sterk wird.

Natürlich hilft es, dass alles an Hamferðs neuem Opus richtig gut klingt. Gemixt und gemastert vom Gitarristen (und Hauptkomponisten) Theodor Kapnas, zeichnet sich das Album durch einen großzügigen Drive aus und besticht durch einen glatten, sauberen und dennoch organischen Klang. Ein starker, ausgewogener Mix betont das nuancierte Songwriting und die Performances, und ich bin weiterhin beeindruckt, wie präzise sie sind, sogar ohne einen Click-Track in ihrem Aufnahmeprozess zu verwenden (Info der Band). Es wäre nachlässig, wenn man nicht erwähnen würde, dass Jón Aldará (u.a. Iotunn, Barren Earth) so gut klingt wie noch nie. Aldarás Stimme überbrückt das Unbekannte – unverständliche Texte – und die Gefühle der Zuhörer mit Leichtigkeit. Seine emotive Stimme, mit seiner idiosynkratischen und kehligen – doch auffallend klaren und messingenen – Lieferung trägt das emotionale Gewicht, das nötig ist, um ein Album auf Färöisch zu hören und sich genauso bewegt zu fühlen, als wäre es in meiner Muttersprache.