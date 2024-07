1989 veröffentlichte die schwedische Band Stillborn ihr Debütalbum Necrospirituals, welches bis heute den Status eines Kultklassikers hat. Es folgten 1991 The Permanent Solution und 1992 mit State Of Disconnection zwei weitere Alben. 1996 trennte sich die Band, bevor sie 2015, zwei Decaden später, plötzlich wieder da war. In der Originalbesetzung Kari Hokkanen (Bass, Gesang), Ingemar Henning (Gitarre), Erik Sandqvist und Peter Asp (Schlagzeug) veröffentlichte man 2017 das Album Nocturnals. Nun war es an der Zeit, weitere sieben Jahre später, das Album Netherworlds über das Label Black Lodge Records am 28.06.2024 zu veröffentlichen.

Stillborn werfen eine tolle Mischung aus Black Sabbath Vibes und Type-O-Negative Melancholie in den Ring. Ganz besonders hervor sticht die markante Stimme von Kari Hokkanen, die bereits auf Neophyte, dem Opener des Albums, dem Hörer die Nackenhaare zu Berge stehen lässt. Wir begegnen schaudernd den Children Of Darkness, bewegen uns in den Dead Black Woods, erleben die Läuterung der Seele in der Katharsis, bevor wir das Motherland finden. Alles schöne Titel für einen Horrorfilm.

Eine wohlig gruselige und doomige Mischung, mit der uns Stillborn in die Netherworlds entführen. Den ganzen Longplayer über neigt man sich dazu veranlasst, sich in einem (Gothic) Horrorfilm-Soundtrack zu fühlen. Schon vor dem Ende von Netherworlds, also dem letzten Song When The End Beginns.

Stillborn dürften wohl der Mehrheit der Metaller unbekannt sein, haben allerdings solche Bands wie Paradise Lost, Entombed oder Cathedral, nach deren Bekunden, beeinflusst. Also, wer Gothic und Doom mag, ist bei dem Gothic Doom Metal der Schweden Stillborn richtig gut aufgehoben. Stillborn sind ein richtiges Animal Within, aber das ist ja ein Song des Vorgängeralbums Nocturnals.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Stillborn – Netherworlds in unserem Time For Metal Release-Kalender.