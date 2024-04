Wheel: veröffentlichen mit „Porcelain“ die zweite Single des neuen Albums

Die anglo-finnischen Progressive Metaller Wheel haben kürzlich die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten dritten Studioalbums Charismatic Leaders für den 3. Mai 2024 angekündigt. Das Album wurde akribisch ausgearbeitet, um den immer höheren Ansprüchen von Wheel gerecht zu werden. Die Aufnahmen mit den Toningenieuren und Co-Produzenten Daniel Bergstrand und Fredrik Thordendal (Meshuggah) dauerten von August bis Dezember 2023. Das Endergebnis, das von Forrester Savell abgemischt wurde, hat alle Stärken des Vorgängers vereint: Das dritte Album von Sänger/Gitarrist James Lascelles, Lead-Gitarrist Jussi Turunen und Schlagzeuger Santeri Saksala ist ihr bisher stärkstes und bewusstestes Werk.

Nun stellen sie den zweiten Track des Albums vor, das dynamische und ausladende Porcelain, das man hier hören kann:

Sänger & Gitarrist James Lascelles sagt über den Track: “Porcelain ended up being about social norms and how the values of the past seem abhorrent by modern standards. In turn, our current values will likely be seen as primitive, careless or even cruel in the future. I think we would all like to imagine that if we had been born long ago, we would have the same world view that we do now but this would likely not be the case – we are all shaped by our surroundings and social conformity, probably more than we would like to admit. It was a humbling topic to dig in to and the more I thought about it, the more empathy I was able to find for our ancestors.

Vorbestellen kann man das Album hier:

