Siamese: veröffentlichen neue Single „Through My Head“ feat. Resolve

Im Anschluss an ihre umfangreichen EU & UK Tour mit Nothing More legt die dänische Modern Rock Band Siamese mit Through My Head nun eine brandneue Single vor.

“Through My Head is done with our good friend Anthony from Resolve who is doing an incredible job“, erzählt Sänger Mirza Radonjica. “The song is about that state of mind you enter once everything has been said and done. That bittersweet moment of regret. It’s a more classic rock song compared to our recent releases, and it feels good to go back to basics for a little while!“

Mit über 55 Millionen Streams und Top-Platzierungen in einigen der einflussreichsten Spotify-Playlists wie Kickass Metal, New Core und All New Metal, wurden Siamese schnell zu einem der beliebtesten neuen Musikexporte Dänemarks und sind in dieser Form nicht aufzuhalten.

Siamese live:

21.-23.06. DE, Ferropolis – Full Force Festival

22.06. DK, Copenhagen – Copenhell Festival

26.07. UK, Manchester – Radar Festival

27.07. DE, Herzogenrath – Rodarock

15.08. DE, Dinkelsbühl – Summer Breeze Festival

30.-31.08. DE, Obererbach – Pell Mell Festival

05.12. DK, Copenhagen – Vega

Line-Up:

Mirza Radonjica – Gesang

Andreas Kruger – Gitarre

Christian Lauritzen – Gitarre, Violine

Marc Nommesen – Bass

Joakim Stilling – Schlagzeug

